Beylikdüzü Belediyesi’nden Online Disleksi Eğitimi

Ücretsiz olarak online bağlantıyla iki oturum şeklinde gerçekleşen eğitimde, okula yeni başlayan disleksili ve risk grubundaki çocukların okuma yazma becerisini ev ortamında aileleri tarafından doğru ve etkili bir şekilde desteklemek ve rehberlik etmelerini sağlamak amaçlandı.

Disleksi farkındalığını artırmak amacıyla önemli projelere imza atan Beylikdüzü Belediyesi bu yıl da 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftasını unutmayıp önemli bir projeyi hayata geçirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Ebeveyn Disleksi (öğrenme güçlüğü) Rehberlik Eğitimi’ pandemi koşulları sebebiyle online bağlantıyla gerçekleşti. 3 ve 6 Kasım tarihlerinde iki oturumdan oluşan eğitim ile okula yeni başlayan disleksili ve risk grubundaki çocukların okuma yazma becerisini ev ortamında aileleri tarafından doğru ve etkili bir şekilde desteklemek ve rehberlik etmelerini sağlamak amaçlandı. Eğitime; çocuğu 2.sınıfa geçmiş ve okuma güçlüğü yaşayan veliler, çocuğu 1. Sınıfa kayıt olmuş veliler, okul öncesi eğitimi alan ve erken okuryazarlık becerisini desteklemek isteyen veliler başvuru yaparak katılım sağladı.

“Pandemi döneminde disleksili çocuklar okumaya geçişte olumsuz etkilendi”

Eğitimleri gerçekleştiren Özel Eğitim Uzmanı ve Dil ve Konuşma Terapisti Gülşen Işık, “Bu program ülkemiz dâhil bütün dünyanın geçirmekte olduğu bu olağanüstü dönemde öğrencilerin yüz yüze eğitimden mahrum kaldığı, özellikle okuma yazmaya geçişte problem yaşayabilecek veya yaşayan çocukların okuryazarlık becerilerini desteklemek üzere ailelere yönelik planlandı. Pandemi döneminde özellikle disleksili çocuklar okumaya geçişte oldukça olumsuz etkilendiler. Maalesef ki onlar da dezavantajlı grubun içinde oldular. Genel olarak baktığımızda uzaktan eğitim sürecinde ebeveynlere çocuklarının evdeki öğretmenleri olma görevi verildi ve bu sürecin takipçisi olunması istenildi. Bu noktadan hareket edilerek Ebeveyn Disleksi Rehberlik Eğitim Projesi oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)