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Beylikdüzü Belediyesi’nden Öğrencilere Kitap Desteği

Beylikdüzü Belediyesi, Kültürsem bünyesinde lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan toplam 560 öğrenciye ücretsiz kaynak kitap desteği sağladı. İçinde çeşitli kaynakların yer aldığı kitap setlerinin kendilerine büyük motivasyon sağladığını ifade eden öğrenciler, Beylikdüzü Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a teşekkür etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2023 Salı 09:50
Beylikdüzü Belediyesi’nden Öğrencilere Kitap Desteği
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Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere Kültürsem bünyesindeki hazırlık kurslarıyla destek veren Beylikdüzü Belediyesi, ücretsiz kaynak kitap dağıtımı yaparak desteğini artırdı. Kültürsem ile AYT, TYT ve LGS sınavlarına hazırlanan 560 öğrenciye, alanlarına ilişkin kaynakların yer aldığı kitap setleri ulaştırıldı. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen dağıtım kapsamında; AYT ve TYT sınavlarına eşit ağırlıktan hazırlanan öğrencilere 19 ayrı içerikten oluşan 210 set, sayısaldan hazırlanan öğrencilere ise 20 ayrı içerikten oluşan toplamda 150 set dağıtıldı. LGS sınavına hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerine ise 8 içerikten oluşan 200 set ulaştırıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Hizmet, öğrencilerin motivasyonunu artırdı

İçinde çeşitli kaynakların yer aldığı kitap setlerinin kendilerine büyük motivasyon sağladığını ifade eden öğrenciler Belediye’nin verdiği hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kültürsem öğrencilerinden Erdem Altıntaş , “Yaklaşık 5 aydır Kültürsem’den eğitim alıyorum. Gerek öğretmenlerimiz gerekse yöneticilerin bize sağladığı imkânlardan son derece memnunuz. Tek ihtiyacımız olan şey test kitaplarıydı. Bunu da Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık sağladı. Kendisine ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi.  Kültürsem ile LGS’ye hazırlanan Onurcan Karabakan ise “5 aydır Beylikdüzü Belediyesi’nin LGS kursuna geliyorum. Buraya geldiğimden beri okuldaki netlerim arttı. Tek eksiğimiz kaynak kitaptı, o da tamamlandı” diyerek belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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