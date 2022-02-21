BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDEN HİJYENİK PED DESTEĞİ

Kadınların temel ihtiyaçlarından biri olan hijyenik pedlere uygulanan vergi diliminin artırılması sonrası Beylikdüzü Belediyesi harekete geçti. Gelen zamların ardından önemli bir projeye imza atan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, müdürlükten eğitim desteği alan 10- 17 yaş aralığındaki kız çocukları ve ebeveynlerine ücretsiz hijyenik ped desteği sağladı. Bu ürünlere gelen zamların erişim noktasında ciddi zorluklar doğurduğunu belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şeyma Yemişli, “Ülkemizdeki resmi verilere baktığımızda ne yazık ki kadın pedinin son bir yılda yüzde 58 zamlandığını görüyoruz. Kadınların temel ihtiyaçlarından biri olan hijyenik pedden alınan vergi oranı ise yüzde 18. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bölgemizdeki ihtiyaç sahibi kadınların en temel ihtiyaç malzemesine erişiminde büyük sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Öyle ki okul çağındaki birçok kız çocuğu özel günlerinde bu sebepten okullarına dahi gidemiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Bilgilendirici oturumlar düzenlendi

Proje kapsamında ayrıca; Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde konuyla ilgili bilgilendirici oturumlar düzenlendi. Klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanı eşliğinde gerçekleşen oturumlarda; kadınların ilk regl deneyimleri, çocuklarının ilk regl deneyimlerine vermiş oldukları tepkiler ve yaşanan toplumsal baskılar üzerine konuşuldu. Ped alırken gizleme isteği, regl demek yerine kullanılan isim ve tabirler, konu ile ilgili yaşanan bir sağlık problemi olunca doktora gitmekte direnme gibi konuların da masaya yatırıldığı oturumlarda, uzmanlar tarafından doğru bilinen yanlışlar da aktarıldı.