Beylikdüzü Belediyesi’nden Girişimci Kadınlara E-Ticaret Desteği

Beylikdüzü Belediyesi’nin desteğiyle İdeaSoft tarafından yürütülen ‘E- Ticaretle Kazanan Kadınlar’ projesi kapsamında eğitim alan kadınlar sertifikalarını aldı. Erol Günaydın Sahnesi’nde düzenlenen sertifika törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Başkan Yardımcısı Emel Turan, meclis üyeleri, birim müdürleri ve İdeaSoft yöneticileri katıldı. İki hafta süren eğitimlerde; e-ticarette başarılı olmanın püf noktaları, web sitesi tasarımı, pazaryerlerinden satış yapma, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya pazarlama ve e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri gibi eğitimler verildi. Proje ile Beylikdüzü’nde evlerine ek gelir sağlamak amacıyla sosyal medya platformlarında ürün satışı yapan kadın girişimciler, elektronik ticarete ilişkin esas ve usuller çerçevesinde teknik ve ticari bağlamda yetkin hale gelerek, aldıkları eğitimle e-ticaret yapabilecek.

“Kadınların gücüne ve enerjisine inanmaktan vazgeçmeyeceğiz”

Sertifika töreninde yaptığı konuşmada, eğitime ve insana yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ve kadınların ekonomik hayatta var olmalarını önemsediklerini vurgulayan Başkan Çalık, “Bu eğitimlerle kadınlar daha güçlü ve nitelikli hale geliyor. Bugün üreten Beylikdüzü kapsamında kadınların üretime katkı sağlaması anlamında bir aradayız. İş dünyasında kadının yeri, kadının üretkenliği vazgeçilmezdir. Beylikdüzü Belediyesi olarak kadınların ekonomik hayata katılmaları yönünde adımlar atıyoruz. Bu adımları atarken de kadınların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Kadınların gücüne ve enerjisine inanmaktan vazgeçmeyeceğiz. Toplumu dönüştürecek ve geliştirecek olan yine kadınların dokunuşları olacaktır. Burada ticaret yolunda bir adım atıyorsunuz ve inşallah verdiğiniz emekler beklentilerinizin ötesinde bir gelire dönüşür. Hayata emin adımlarla yürümek adına bu gibi eğitimlerden uzak durmayın.” ifadelerini kullandı.

“Bizi heyecanlandıran bir proje oldu”

Törende konuşan İdeaSoft E-ticaret Ekip Yöneticisi İbrahim Vıcıl, dijitalleşme ve e-ticaretin gelecek yıllarda öneminin daha da artacağını belirterek, “Bu proje bizi çok heyecanlandıran bir proje oldu. Özellikle kadın girişimcilerin ticaret hayatında olmasını genel olarak çok önemsiyoruz. Bu konuda her anlamda işletme olarak pozitif bir ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz. Ticaret hayatında kadın girişimcilerin desteklenmesi çok ciddi bir ihtiyaç ve bunun da farkındayız. Bu anlamda bundan sonraki süreçlerde de iş birliğimiz devam edecektir. Özellikle e-ticaret vizyonunda interneti, dijital dünyayı daha iyi anlatmayı görev edinmiş bulunuyoruz. Bugün bizleri burada bir araya getiren Beylikdüzü Belediyesi başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim.” dedi. İbrahim Vıcıl, program sonunda ise işletmelerin e-ticaret süreçlerini ve sertifikalarını alan kadın girişimciler tarafından merak edilen tüm soruları yanıtladı.