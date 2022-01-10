Beylikdüzü Belediyesi’nden 34 Yeni Proje

“Bugüne Nefes, Yarına Umut” olacak yeni ve donanımlı alanlar oluşturmaya devam eden Beylikdüzü

Belediyesi, 20 park ve 14 tesisi toplu açılış ve temel atma töreniyle ilçeye kazandırdı. İki farklı noktada

gerçekleşen törenlere; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

ve eşi Zehra Çalık, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, Grup Başkan

Vekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclis Üyeleri, Milletvekilleri, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe

belediye başkanları, iş insanları, STK temsilcileri ve ilçe protokolü katılım sağladı. Törenlerin ilk ayağı olan

Dereağzı Mahallesi’nde; Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Beylikdüzü Mutfak, Afet

Sonrası Kapalı Barınma Alanı ve Lojistik Destek Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Gürpınar

Aşık Veysel Kütüphane ve Etüt Merkezi, Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek Projesi ve Atık Ara

Depolama Merkezi ile 20 parkın açılışı gerçekleşti. Yakuplu Anne-Çocuk Merkezi ve beş kreşin de

temelinin atıldığı törende, atanamayan genç öğretmenler için sembol haline gelen Öğretmen Fedai Altun’un

ismini taşıyacağı kapalı spor tesisi projesinin de tanıtımı yapıldı.

Devletin iki önemli kurumuna iki bina armağan edildi

Her türlü hizmetin vatandaşlara en iyi şekilde ulaşması için mesai harcayan ve diğer kamu kurumlarını da

her koşulda destekleyen Beylikdüzü Belediyesi açılış törenlerinin ikinci ayağında, iki önemli projenin

açılışını gerçekleştirdi. Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, 7/24 görev başında olan ve toplumun güvenliği

için canlarını feda etmekten çekinmeyen Türk Polis Teşkilatı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle

inşa edilen Beylikdüzü Müftülük, Mevlana Camii Kur’an Kursu ve Taziye Evi ise Beylikdüzü

Müftülüğü’ne, Beylikdüzü Belediyesi tarafından armağan edildi.

Çalık: Çılgın proje; milletimizin gerçek dertlerine, gerçekçi çözümler üreten projelerdir

Törenlerde yaptığı konuşmasında çılgın projelerin, milletin dertlerine gerçekçi çözüm üreten projeler

olduğunu vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 14 tesis ve 20 parkın bilgilerini

detaylarıyla aktardı. Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde çocuklara, kadınlara, gençlere, tüm komşularımıza,

hatta tüm kamu kurumlarına; dayanıklı yeşil ve çözüm üreten bir kent inşa ediyoruz. Bunu yaparken kriz

var, kaynak yok demiyoruz. Elimizdeki sınırlı kaynakları hem verimli kullanıyor hem de yeni kaynaklar

yaratıyoruz. Bize göre çılgın proje; milletimizin gerçek dertlerine, gerçekçi çözümler üreten projelerdir.

Büyük konuşan değil; iyi iş yapan, millete nefes olan icraatlardır. Beylikdüzü’nde en başından beri bu zor

günleri planlayan, hesaba katan bir planlama anlayışla hareket ediyoruz. Biz sosyal demokrat anlayıştaki

yönetimler olarak; kent ile barışık, doğaya özen gösteren, insan haklarına ve temel değerlerine saygılı bir

şehircilik felsefesiyle kent inşa etmeye gayret ediyoruz. Şehir plancısı bir Belediye Başkanı olarak, kentin

iyi olma halini çok ama çok önemsiyorum. Çünkü biliyorum ki kentler iyi olunca; çocuklar, kadınlar,

gençler dolayısıyla memleket iyi olur. Evet bir kara kışın içindeyiz. Yeni yıla çok zor şartlarda girdik. Ama

umudumuzu canlı tutuyoruz. Çünkü omuz omuza tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimizi, her türlü

engeli aşabileceğimizi biliyoruz. Beylikdüzü enerjisiyle ve yaptıklarıyla bütün ülkeye nefes olmaya devam

ediyor.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Burada toplumun aradığı hizmet duygusunu onlara sunan bir anlayış var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasında, “Burada sadece Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil,

aynı zamanda bir Beylikdüzü hemşerisi olarak varım. İlçemizin az önce gördüğümüz faydalı hizmetlerle

buluşması tahmin ediyorum ki bu salonda en çok beni gururlandırıyor. Dolayısıyla bu gururu ve keyfi bana

yaşatan kıymetli dostum ve yol arkadaşım, değerli Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve

ekip arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bugün başkanımızın açılış yaptığı işlerin içerisinde çocuk,

kadın, dezavantajlı gruplar, afet anı, yeşil alan ve doğa var. Hiçbirisinde uçuk kaçık işler yok. Toplumun

aradığı hizmet duygusunu onlara sunan bir anlayış var.” ifadelerine yer verdi.

Akşener ve Kılıçdaroğlu Beylikdüzü’nde

Gürpınar Polis Merkezi Amirliği ile Beylikdüzü Müftülük, Mevlana Camii Kur’an Kursu ve Taziye Evi’nin

açılışında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayata geçen projelerin hayırlı ve uğurlu

olmasını diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise belediye başkanlarının verdiği hizmetlerin

engellenmeyeceğine vurgu yaparak, “Halka hizmet etmek ve hizmetin halka ulaşmasını istiyorsunuz,

kaynağı yaratmışsınız ve her türlü imkânınız var ama engellemeye çalışıyorlar. Hangi engeli çıkarırlarsa

çıkarsınlar haklı olduğumuz sürece bütün engelleri aşıp halka ulaşacağız ve hizmeti götüreceğiz. Bu

bağlamda özelikle Beylikdüzü Belediye Başkanımıza yaptığı güzel çalışmalardan dolayı gerçekten teşekkür

ederim. Beylikdüzü halkı son derece şanslı. Gerçekten de iki başkanımızın da ifade ettiği gibi, hiçbir ayrım

yapmadan bütün İstanbul’u kucaklamak bizim görevimizdir.” şeklinde konuştu.