BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDEN 2 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ

Müdürlük, sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç

sahibi oldukları tespit edilen 7 ile 18 yaş arasındaki 2 bin öğrenciye okul çantası, spor

ayakkabı ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Eğitime ve sosyal dayanışmaya büyük önem veren Beylikdüzü Belediyesi, yüz yüze devam eden eğitim-

öğretim döneminde öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal inceleme sonucu belirlenen ailelerin çocuklarına eğitim

desteği sürdürülüyor. Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan müdürlük binasında

gerçekleştirilen eğitim desteği ile 2 bin öğrenciye içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta setleri ve

spor ayakkabılar hediye edildi.

“ Öğrencilere destek olmaya devam edeceğiz”

Beylikdüzü’nde öğrencilere ve çocuklara yönelik olarak yapılan desteklerin süreceğini belirten Kadın ve

Aile Hizmetleri Müdürü Şeyma Yemişli, “Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere eğitim desteğinde bulunuyoruz. Sosyal inceleme

neticesinde belirlenen aileler, müdürlüğümüze gelerek okul malzemelerini teslim alıyorlar. Kentimizde

yaşayan 7 ile 18 yaş arasındaki ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 2 bin öğrenciye okul çantası, spor

ayakkabı ve kırtasiye setinden oluşan malzemeleri ulaştırıyoruz. Yapılan eğitim desteği ile çocuklar mutlu

olurken ailelere de bir nebze olsun katkı sağlıyoruz. Çocukların eksiklerinin tamamlanması için olanaklar

dahilinde, ailelerimize ve öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)