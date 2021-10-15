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BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDEN 2 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçede yaşayan öğrencilere eğitim desteğinde bulunmaya devam ediyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2021 Cuma 09:41
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDEN 2 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ
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Müdürlük, sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç
sahibi oldukları tespit edilen 7 ile 18 yaş arasındaki 2 bin öğrenciye okul çantası, spor
ayakkabı ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.
Eğitime ve sosyal dayanışmaya büyük önem veren Beylikdüzü Belediyesi, yüz yüze devam eden eğitim-
öğretim döneminde öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal inceleme sonucu belirlenen ailelerin çocuklarına eğitim
desteği sürdürülüyor. Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan müdürlük binasında
gerçekleştirilen eğitim desteği ile 2 bin öğrenciye içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta setleri ve
spor ayakkabılar hediye edildi.
“ Öğrencilere destek olmaya devam edeceğiz”
Beylikdüzü’nde öğrencilere ve çocuklara yönelik olarak yapılan desteklerin süreceğini belirten Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürü Şeyma Yemişli, “Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere eğitim desteğinde bulunuyoruz. Sosyal inceleme
neticesinde belirlenen aileler, müdürlüğümüze gelerek okul malzemelerini teslim alıyorlar. Kentimizde
yaşayan 7 ile 18 yaş arasındaki ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 2 bin öğrenciye okul çantası, spor
ayakkabı ve kırtasiye setinden oluşan malzemeleri ulaştırıyoruz. Yapılan eğitim desteği ile çocuklar mutlu
olurken ailelere de bir nebze olsun katkı sağlıyoruz. Çocukların eksiklerinin tamamlanması için olanaklar
dahilinde, ailelerimize ve öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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