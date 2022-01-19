Beylikdüzü belediyesi zorlu kış koşullarında da patili Dostların yanında

Patili dostların daima yanında olan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, olumsuz hava

koşulları dolayısıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Soğuk kış günlerinde beslemeyi iki katına çıkaran

müdürlük, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte 50’nin

üzerinde besleme odağında, günlük yaklaşık 2 buçuk ton pişmiş yemek ve kuru mamanın dağıtımını

gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından yürütülen besleme çalışmalarının yanı sıra arazi kontrolleri de

yapılırken, ihtiyaç olan noktalarda veteriner hekimler gerekli destek ve uygulamaları da sağlıyor.

Beslemeler koordineli bir şekilde gerçekleşiyor

İlçe genelindeki besleme çalışmalarının yıl boyunca aksamadan ve koordineli bir şekilde devam ettiğine

dikkat çeken Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Özellikle olumsuz hava koşullarının yaşandığı

günlerde ek besleme programlarımız oluyor. Kar yağdığında yemeklerimiz ve kuru mamamızı hazır

bulunduruyoruz ve bölgede dağıtıma çıkıyoruz. Hayvanların lokal olarak toplandığı alanlarda yapılan

besleme çalışmalarının yanında özellikle konutlardan uzak yerlerde yaşayan sokak hayvanlarının beslenmesi

de bizim için çok önemli. Hem Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde bulunan hem de

sokaklardaki can dostlarımız için besleme çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. ” ifadelerini

kullandı.