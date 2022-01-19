banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 3
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,042.08
ALTIN
795.43
DOLAR
13.42
STERLİN
18.36
EURO
15.28
İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin Haklarını Neden Korumuyor
İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin Haklarını...
İmamoğlu, Küresel Belediye Başkanları Yarışmasını Kazandı
İmamoğlu, Küresel Belediye Başkanları Yarışmasını...
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini Görücüye Çıkardı
Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini...

Beylikdüzü belediyesi zorlu kış koşullarında da patili Dostların yanında

İlçedeki hayvanların zorlu kış koşullarından daha az etkilenmesi adına kapsamlı bir çalışma başlatan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 50’nin üzerinde noktada besleme yapıyor. Müdürlük ekipleri tarafından günlük olarak yaklaşık 2 buçuk ton pişmiş yemek ve kuru mamanın dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ocak 2022 Çarşamba 17:08
Beylikdüzü belediyesi zorlu kış koşullarında da patili Dostların yanında
banner171

Patili dostların daima yanında olan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, olumsuz hava
koşulları dolayısıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Soğuk kış günlerinde beslemeyi iki katına çıkaran
müdürlük, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte 50’nin
üzerinde besleme odağında, günlük yaklaşık 2 buçuk ton pişmiş yemek ve kuru mamanın dağıtımını
gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından yürütülen besleme çalışmalarının yanı sıra arazi kontrolleri de
yapılırken, ihtiyaç olan noktalarda veteriner hekimler gerekli destek ve uygulamaları da sağlıyor.
Beslemeler koordineli bir şekilde gerçekleşiyor
İlçe genelindeki besleme çalışmalarının yıl boyunca aksamadan ve koordineli bir şekilde devam ettiğine
dikkat çeken Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Özellikle olumsuz hava koşullarının yaşandığı
günlerde ek besleme programlarımız oluyor. Kar yağdığında yemeklerimiz ve kuru mamamızı hazır
bulunduruyoruz ve bölgede dağıtıma çıkıyoruz. Hayvanların lokal olarak toplandığı alanlarda yapılan
besleme çalışmalarının yanında özellikle konutlardan uzak yerlerde yaşayan sokak hayvanlarının beslenmesi
de bizim için çok önemli. Hem Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde bulunan hem de
sokaklardaki can dostlarımız için besleme çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. ” ifadelerini
kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazar İstanbul’da Spor Etkinlikleri Başladı
Pazar İstanbul’da Spor Etkinlikleri Başladı
Beylikdüzü Belediyesi 2021 Yılında Da 7/24 Sahadaydı
Beylikdüzü Belediyesi 2021 Yılında Da 7/24 Sahadaydı
Nazım Hikmet Doğum Günü’nde Beylikdüzü’nde Anıldı
Nazım Hikmet Doğum Günü’nde Beylikdüzü’nde Anıldı
Gürpınar Siteler'in Temeli Şubat Ayında Atılıyor
Gürpınar Siteler'in Temeli Şubat Ayında Atılıyor
Beylikdüzü’nde 2021 Yılında Da Kesintisiz Sağlık Hizmeti Sunuldu
Beylikdüzü’nde 2021 Yılında Da Kesintisiz Sağlık Hizmeti Sunuldu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169