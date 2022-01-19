Beylikdüzü belediyesi zorlu kış koşullarında da patili Dostların yanında

Patili dostların daima yanında olan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, olumsuz hava
koşulları dolayısıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Soğuk kış günlerinde beslemeyi iki katına çıkaran
müdürlük, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte 50’nin
üzerinde besleme odağında, günlük yaklaşık 2 buçuk ton pişmiş yemek ve kuru mamanın dağıtımını
gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından yürütülen besleme çalışmalarının yanı sıra arazi kontrolleri de
yapılırken, ihtiyaç olan noktalarda veteriner hekimler gerekli destek ve uygulamaları da sağlıyor.
Beslemeler koordineli bir şekilde gerçekleşiyor
İlçe genelindeki besleme çalışmalarının yıl boyunca aksamadan ve koordineli bir şekilde devam ettiğine
dikkat çeken Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Özellikle olumsuz hava koşullarının yaşandığı
günlerde ek besleme programlarımız oluyor. Kar yağdığında yemeklerimiz ve kuru mamamızı hazır
bulunduruyoruz ve bölgede dağıtıma çıkıyoruz. Hayvanların lokal olarak toplandığı alanlarda yapılan
besleme çalışmalarının yanında özellikle konutlardan uzak yerlerde yaşayan sokak hayvanlarının beslenmesi
de bizim için çok önemli. Hem Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde bulunan hem de
sokaklardaki can dostlarımız için besleme çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. ” ifadelerini
kullandı.
Patili dostların daima yanında olan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, olumsuz hava