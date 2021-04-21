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Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden İş Birliği

Yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) projeleri için protokol imzaladı. Yeni teknolojiye yönelik girişimciliğin desteklenmesi adına yapılan iş birliğinin önemini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gelişime, akla ve bilime dair insanların fikirlerini ortaya koyduğu ve tartıştığı ortamları oluşturmak zorundayız. Biz yerel yöneticiler olarak bilimin ve aklın ışığından ayrılamayız” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2021 Çarşamba 09:37
Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden İş Birliği
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Yeni teknolojiye ve inovasyona yönelik girişimciliğin desteklenmesi için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ile TEKMER ve TEKNOPARK projeleri için protokol imzaladı. İmza törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mehmet Can, Vekil Rektör Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gonca Günay, Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel ve Genel Sekreter Buse Pınar Kaçar katıldı. İlk adımı atılan projeler, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimcileri desteklerken bilimsel araştırma sonuçlarının katma değere dönüştürülmesine de katkıda bulunmayı hedefliyor. Projeler hayata geçtiğinde belediye, üniversite ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri alanlar oluşacak. Bu sayede girişimciler gerekli danışmanlık ve eğitimleri almanın yanı sıra sektöründe öncü şirket ve kuruluşlarla da bir araya gelerek iş birliği yapma imkânı yakalayacak.

Çalık: Bilimin ve aklın ışığından ayrılamayız

Beylikdüzü’nde girişimcileri ve yenilikçi fikirleri desteklemek için projelerin önemine değinen Başkan Çalık, “İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçireceğimiz Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi projeleri için ilk adımı attık ve en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Üniversite, belediye, yatırımcı ve halkı bir araya getireceğimiz projede fikri bilimle yoğurup yatırım ve istihdama dönüştüreceğiz. Dünya endüstri 5.0 ile toplum için insansız teknolojilere geçerken biz Türkiye olarak geri kalamayız. Bu iki merkezi analitik düşünen ve üreten genç neslin de bir araya geleceği alanlar haline getireceğiz. Böyle önemli bir projede bizlere katkı sunan ve iş birliğinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi. Beylikdüzü’nde yaşayan vatandaşları üretime teşvik etmek ve desteklemek için çalışmaların devam edeceğini de belirten Çalık, “Önümüzdeki on yılda sadece gelişime, akla ve bilime dair insanların fikirlerini ortaya koyduğu ve tartıştığı ortamları oluşturmak zorundayız. Biz yerel yöneticiler olarak bilimin ve aklın ışığından ayrılamayız” ifadelerini kullandı. 

"Girişimciliğin teşvik edilmesini önemsiyoruz"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı ise “Beylikdüzü Belediyesi ile yaptığımız bu işbirliği kapsamında TEKMER ve TEKNOPARK projelerini hayata geçiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi vakıf üniversitelerinden biri olarak sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel dayanağı olan invovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesini, gençlerimizin iş fikirlerini girişime dönüştürebilmeleri konusunda desteklenmesini önemsiyoruz. Üniversitemiz bünyesinde üretilen bilimsel bilginin ve geliştirilen teknolojilerin katma değer yaratması ve toplumsal fayda sağlaması bizim için her zaman önemli oldu. Bu iş birliğinin Üniversitemiz ile sanayi arasında teknoloji transferinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız için yeni olanaklar ve fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz” dedi. 

İmzaların atılmasının ardından Başkan Çalık ve beraberindeki heyet İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde de incelemelerde bulundu.

Son Güncelleme: 22.04.2021 09:35
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