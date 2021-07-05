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Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclisi Toplandı

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşim 1. Oturumu, Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu başkanlığında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. “Beylikdüzü’nde çevreye duyarlı,  kentsel planlamadan şaşmadan hizmetleri sürdürdüklerini belirten Mumcu, “Yaptığımız ve yapacağımız yeni projelerle birlikte ilçede yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çok daha fazla çalışacağız. Beylikdüzü Belediyesi bugüne kadar komşularının yanında olduğu gibi bundan sonra da onların yanında olacaktır.” dedi. Mumcu, aynı zamanda Temmuz ayı içerisinde hayata geçirilecek önemli projelerin de müjdesini verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:52
Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclisi Toplandı
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Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşim 1. Oturumu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmasına önemli gün ve haftaları kutlayarak başlayan Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu, Madımak ve Başbağlar Katliamı ile 15 Temmuz’da yaşamını yitirenleri andı. Mecliste yaptığı konuşmasında Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelere de değinen Mumcu, “Beylikdüzü’nün bereketli topraklarında üretime devam ediyoruz. Babalar Günü’nde komşularımızla birlikte Baba Çocuk Kampı’nı gerçekleştirdik. Çocuklara bisiklet sürme alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı bir yaşama özendirmek için kentimizde Bisiklet Şenliği düzenledik. Ayrıca Haziran ayı itibariyle ise Beylikdüzü’nde alt yapı ve üst yapıdaki sorunları gidermek için asfaltlama, yol genişletme, yol bakım ve onarım çalışmalarında yoğunlaştık. İBB’nin kentimize kazandırdığı Yakuplu Kent Ormanı’nın açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Beylikdüzü’ne yeni nefes alma alanları oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Beylikdüzü’nde hiçbir komşumuz yalnız değildir”

Beylikdüzü’nde komşularla ilişkileri güçlendirmek, sorunları yerinde ve hızlı bir şekilde çözmek amacıyla saha çözüm hareketini başlattıklarını hatırlatan Mumcu, “Beylikdüzü’ne kapsayıcı, katılımcı ve partiler üstü bir anlayışla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda saha çözüm ofisini kurduk. Saha çözüm ekibimiz komşularımızın kapılarını tek tek çalarak talep öneri ve şikayetlerini kaydediyorlar. Temmuz ayı boyunca sırasıyla tüm mahallelerimizde komşularımızın kapısını çalmaya devam edecekler. Beylikdüzü’nde hiçbir komşumuz yalnız değildir. Beylikdüzü Belediyesi bugüne kadar komşularının yanında olduğu gibi bundan sonra da onların yanında olacaktır. İlçede yaşayan gençlerin enerjilerini atmaları ve sosyalleşmelerini sağlamak için etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Mayıs ayında 19 yeni parkın yapımına başladık. Gürpınar siteler bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları ise hummalı bir şekilde devam ediyor. Gürpınar köy içi meydan düzenleme proje çalışmasına bu ay başlarken Gürpınar Polis Merkezi’nin yapımı da tüm hızıyla devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. birleşiminin ise 8 Temmuz Perşembe, saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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