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Beylikdüzü Belediyesi Sıfır Atık Belgesi Almaya Hak Kazandı

Hayata geçirdiği çevre dostu projelerle adından sıkça söz ettiren Beylikdüzü Belediyesi “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazandı. Daha temiz ve modern bir ilçe için yapılan çalışmalar kapsamında 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin kurulmasının yanı sıra 500’ün üzerinde atık kumbarası ile de atıklar toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Temmuz 2022 Salı 14:51
Beylikdüzü Belediyesi Sıfır Atık Belgesi Almaya Hak Kazandı
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Sağlıklı ve modern bir Beylikdüzü için çalıştıklarını dile getiren Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Çevre bilincinin oluşturulması ve geri dönüşümün
öneminin anlaşılması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürecek” diye konuştu.
Beylikdüzü Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevre ve insan sağlığının
korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sistemini tamamlayarak, “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazandı.
Çalışmalar kapsamında 2021 yılı ve 2022’nin ilk 6 ayında 2 bin706 ton ambalaj atığı, 402 ton atık cam, 145
ton bitkisel atık yağ, 4.71 ton elektronik atık, 97 ton madeni atık yağ, 3.2 ton atık pil, 1.96 ton atık ilaç ve
882 ton tekstil atığı toplayarak ekonomiye kazandırıldı.
“Sağlıklı bir çevre imkanı sağlıyoruz”
Sağlıklı ve modern bir Beylikdüzü için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Toplanan atıklar sayesinde hem sağlıklı bir çevre imkanı sağlıyoruz hem de
atıkları ekonomiye kazandırıyoruz” dedi. Sıfır Atık yönetmeliği kapsamında yapılan çalışmalara da değinen
Başkan Çalık, “Bu kapsamda Dereağzı Mahallesi’nde 6 bin 500 m 2 alan üzerine mevzuatlara uygun 14 farklı
atık türünün depolanabileceği 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi kurduk. Her mahallede en az bir adet olabilecek
şekilde ve ulaşılabilir noktalarda konumlandırılmış 7 farklı atık türünün atılabileceği 14 Mobil Atık Getirme
Merkezimiz mevcut. Bunun yanı sıra cadde ve sokaklara 200 geri dönüştürülebilir atık kumbarası, 200
tekstil kumbarası, 125 cam kumbarası ile 25 adet atık ilaç kumbarası yerleştirdik. Belediye hizmet
binalarımız ile muhtarlıklarımızda da bitkisel atık yağ toplama noktaları oluşturduk.” ifadelerini kullandı.
“Beylikdüzü’nde hiçbir atık çöp değil”
Beylikdüzü’nde hiçbir atığın çöp olmadığı dile getirerek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara da
atık kutuları yerleştirildiğini belirten Başkan Çalık, “Belediyemiz ile irtibat kurulması durumunda 5
kilogram üzeri atık yağ ile elektronik atıkları kapıdan da alıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, okullar başta
olmak üzere apartman ve siteler, AVM, süpermarketler, sağlık merkezleri, işyerlerinden geri
dönüştürülebilir atıklar hazırlanan takvim doğrultusunda lisanlı firmalarımız tarafından da toplanıyor. Çevre

bilincinin oluşturulması ve geri dönüşümün öneminin anlaşılması amacıyla çalışmalarımız aralıksız
sürecek” diye konuştu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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