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Beylikdüzü Belediyesi'nden Sıkı Koronavirüs Denetimi

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik tedbiri elden bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi denetimleri sıklaştırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonucu konulan sigara yasağının denetimlerini yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğunlukla kullandığı pazar alanlarına esnafı HES kodu ile almaya başladı. Belediye aynı zamanda kültür merkezlerine girişlerde de HES kodu uygulamasına geçerek riski minimumda tutmayı hedefliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:22
Beylikdüzü Belediyesi'nden Sıkı Koronavirüs Denetimi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla birlikte yasak ve düzenlemeler tekrardan gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimleri sıklaştırdı. Vatandaşların yoğunlukla kullandığı semt pazarlarında maske, sosyal mesafe ve sigara yasağı denetimleri ekipler tarafından yürütülürken pazar esnafına HES kodu sorgulamasına başlandı. Aynı zamanda kültür merkezlerinde de HES kodu sistemine geçen Beylikdüzü Belediyesi, uygulama ile öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kütüphanelerde riski minimuma indirmeyi hedefliyor. Başkan Çalık, “Denetimlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz” Pandemi dönemi boyunca denetimlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek tedbirlere ilişkin genelgenin ardından sürdürmekte olduğumuz denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. Müdürlüklerimizce yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında maske, sosyal mesafe ve sigara yasağı denetimlerimizi sürdürüyoruz. İlçe genelinde tüm kapalı pazarlara ve semt pazarlarına esnafımızı HES kodu ile alıyoruz. Bunun yanı sıra kültür merkezlerimizde de
tedbiri elden bırakmayıp HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Uymayan vatandaşlarımıza ise gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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