Beylikdüzü Belediyesi'nden Bodrum'a Destek Devam Ediyor

Beylikdüzü Belediyesi, günlerdir etkisini göstermeye devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, yangın bölgelerinden biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesine yardımlarını sürdürüyor. Bodrum Belediyesi’nin hizmetlerinin aksamaması için bölgeye gönderilen 2 adet katı atık toplama aracı ve 13 kişiden oluşan ekibin ardından yardım tırı da destek için Bodrum’a doğru yola çıktı. Bodrum Belediyesi yetkililerinin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda; 5 kapılı ikişer adet seyyar wc ile duşun yanı sıra çok sayıda dezenfektan, şampuan, duş jeli, sıvı el sabunu, yanmaz eldiven, maske ve el feneri yardım tırına yüklendi. Beylikdüzü Belediyesi tüm yardım çalışmalarının yanı sıra Bodrum’da ihtiyaçları belirlemek adına, Belediye Başkan Yardımcıları, danışmanları, birim müdürleri ve meclis üyelerinin de bulunduğu Afet Koordinasyon Heyeti ile kapsamlı bir saha çalışması yürütüyor.

“Güzel ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz”

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli desteklerin devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ege ve Akdeniz kıyılarımız yoğunluklu olmak üzere ülkemizin farklı noktalarında devam eden yangınları üzüntüyle takip ediyoruz. Sadece Muğla ilimizde yaklaşık 40 bin hektarlık orman alanı yok olmuş durumda. Bu Beylikdüzü’nün on katından daha büyük bir alana karşılık geliyor. Yangınların bir an evvel son bulmasını diliyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak desteklerimizi her zaman sürdürecek ve dayanışma köprüleri kurarak emek ve iş birliğiyle güzel ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)