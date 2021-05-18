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Beylikdüzü belediyesi mayıs ayı meclisi toplandı

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşim 1. Oturumu, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2021 Salı 09:28
Beylikdüzü belediyesi mayıs ayı meclisi toplandı
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Beylikdüzü Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşim 1. Oturumu, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. “Beylikdüzü’nde afetlere dayanıksız tek bir bina kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek kentsel dönüşüm adına önemli bir adım attıklarını belirten Çalık, “Komşularımızı biran önce güvenli konutlara geçmesi için Beylikdüzü Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.” dedi.

Son Güncelleme: 18.05.2021 12:06
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