Beylikdüzü Belediyesi Kışa Hazır

Beylidüzü Belediyesi zorlu kış şartları öncesi ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri
aldı. Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde kış ile mücadele hazırlıkları tamamlanırken
ekipler, ilçenin yol ve kaldırımlarını araç ve yayalar için güvenli hale getirdi. Özellikle sağlık kuruluşlarına
ulaşımı sağlayan yollar başta olmak üzere tüm bağlantı yollarının açık kalması için hazır olan ekipler, bu
kapsamda greyder, damperli kamyon, kar küreme araçları, binek araçlar, el ile tuzlama araçları ve
kepçelerden oluşan 68 araç ve 221 personel ile 7/24 hizmet verecek. Ayrıca ihtiyaç halinde site ve
konutlarda vatandaşların talebini karşılamak üzere 10 bin çuval tuz 25’şer kiloluk paketler halinde ücretsiz
olarak dağıtılacak. Öte yandan ilçede bulunan sağlık kuruluşları başta olmak üzere; okullar, ibadethaneler ile
birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına çuvallanmış tuz, müdürlük ekipleri tarafından ulaştırılacak.
Çalık: Zorlu kış şartlarına karşı tüm tedbirimizi aldık
Beylikdüzü’nde kar yağışının vatandaşları gündelik hayatlarında mağdur etmemesi adına tüm tedbirleri
aldıklarını vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İstanbul’da soğuk havanın
etkisini hissedeceğiz. İlçemizin tümünde, kar yağışı ve buzlanma sonrasında mağduriyetlerin yaşanmaması,
komşularımızın günlük yaşamının sekteye uğramaması ve ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için
hazırlıklarımızı tamamladık. Belediyemiz 68 araç ve 221 personel ile kar yağışına hazır haldedir, tüm
personelimizle sahada olacağız. Siteler için ise 25 kiloluk paketler halinde 10 bin çuval tuzlarımız hazır;
isteyen komşularımız Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nden bunları temin edebilir. Beylikdüzü
Belediyesi olarak bu zor koşullarda da halkımızın her zaman yanında olmaya gayret ettik ve kış şartlarından
olumsuz etkilenmemeleri adına gerekli tüm tedbirleri alarak bundan sonra da yanında olmaya devam
edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Beylidüzü Belediyesi zorlu kış şartları öncesi ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri