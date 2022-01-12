Beylikdüzü Belediyesi Kışa Hazır

Beylidüzü Belediyesi zorlu kış şartları öncesi ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri

aldı. Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde kış ile mücadele hazırlıkları tamamlanırken

ekipler, ilçenin yol ve kaldırımlarını araç ve yayalar için güvenli hale getirdi. Özellikle sağlık kuruluşlarına

ulaşımı sağlayan yollar başta olmak üzere tüm bağlantı yollarının açık kalması için hazır olan ekipler, bu

kapsamda greyder, damperli kamyon, kar küreme araçları, binek araçlar, el ile tuzlama araçları ve

kepçelerden oluşan 68 araç ve 221 personel ile 7/24 hizmet verecek. Ayrıca ihtiyaç halinde site ve

konutlarda vatandaşların talebini karşılamak üzere 10 bin çuval tuz 25’şer kiloluk paketler halinde ücretsiz

olarak dağıtılacak. Öte yandan ilçede bulunan sağlık kuruluşları başta olmak üzere; okullar, ibadethaneler ile

birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına çuvallanmış tuz, müdürlük ekipleri tarafından ulaştırılacak.

Çalık: Zorlu kış şartlarına karşı tüm tedbirimizi aldık

Beylikdüzü’nde kar yağışının vatandaşları gündelik hayatlarında mağdur etmemesi adına tüm tedbirleri

aldıklarını vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İstanbul’da soğuk havanın

etkisini hissedeceğiz. İlçemizin tümünde, kar yağışı ve buzlanma sonrasında mağduriyetlerin yaşanmaması,

komşularımızın günlük yaşamının sekteye uğramaması ve ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için

hazırlıklarımızı tamamladık. Belediyemiz 68 araç ve 221 personel ile kar yağışına hazır haldedir, tüm

personelimizle sahada olacağız. Siteler için ise 25 kiloluk paketler halinde 10 bin çuval tuzlarımız hazır;

isteyen komşularımız Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nden bunları temin edebilir. Beylikdüzü

Belediyesi olarak bu zor koşullarda da halkımızın her zaman yanında olmaya gayret ettik ve kış şartlarından

olumsuz etkilenmemeleri adına gerekli tüm tedbirleri alarak bundan sonra da yanında olmaya devam

edeceğiz.” şeklinde konuştu.