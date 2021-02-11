Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul'da En Çok E-Hizmet Sunan İkinci Belediye Oldu

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştığı, vatandaşların kamudan aldığı hizmetten beklentilerinin arttığı günümüzde, beklentilere karşılık vermek ve taleplerinin daha hızlı gerçekleşmesi amacıyla çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşlara etkin ve verimli hizmet sağlamak için e-devlet üzerinden sunduğu e-belediyecilik hizmetlerine yenilerini ekledi. Bugüne kadar uygulamada, Genel İşlemler kategorisinde Arsa Metrekare Birim Değeri Sorgulama, Barkodlu Belge Doğrulama, Borç Ödeme(Kendi Adına), EBYS Evrak Doğrulama, e-Makbuz Sorgulama, Askıdaki İmar Planı Sorgulama, Belediye Hizmetleri Sorgulama, Çöp Toplama Bilgisi Sorgulama, Encümen Gündem Sorgulama, Encümen Kararı Sorgulama, Etkinlik Bilgisi Sorgulama, Evrak Takibi, Günlük Faaliyet Planı Sorgulama, İhale Sorgulama, İmar Durum Bilgisi Sorgulama, Meclis Gündem Sorgulama, Meclis Kararı Sorgulama, Nikah Salonu Durum Sorgulama, Nöbetçi Eczane Sorgulama ve Vefat Bilgisi Sorgulaması yapılırken; Gerçek Kişiye Özgü Hizmetler kategorisinde ise Beyan Bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama, Emlak Vergisi Bildirim Sureti / Rayiç Bedel Sorgulama, Bilgi Edinme Başvurusu ve Sorgulaması, Talep/Öneri Başvurusu ve Sorgulaması ile Hizmet Başvurusu olmak üzere 28 e-hizmet uygulaması yer alıyordu. Yeni eklenen 8 adet e-hizmet uygulamasıyla vatandaşlar artık; Emlak Vergisi Bildirimi, Bilgilendirilme İsteği, Beyan Bilgileri Sorgulama (Tüzel Kişi), Sicil Bilgileri Sorgulama (Tüzel Kişi), Tahakkuk Bilgileri Sorgulama (Tüzel Kişi) ve Tahsilat Bilgileri Sorgulama (Tüzel Kişi), E-Bordro, Borç Ödeme (Başkası Adına) hizmetlerinden de faydalanabilecek.

E-hizmet ile daha kaliteli ve daha güvenilir hizmet

Yapılan teknolojik dönüşümler ve e-devlet kapısı entegrasyonlarla vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, aldıkları hizmetin kalitesini arttırdıklarını, bürokratik maliyeti ve zaman kaybını hafifletme imkânını sağladıklarını kaydeden Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Naim Demirci, “Vatandaşlarımız artık Emlak Vergisi bildirimlerini de e-devlet kapısı üzerinden belediyeye gelmeden yapabilecekler. Bununla birlikte daha önce bireysel olarak sunduğumuz hizmetlerimizi aynı zamanda tüm tüzel kişiler için de hizmete açmış olduk. Bu sayede pandemi koşullarında Belediyemize tüzel kişilerin de hizmetleri için gelme ihtiyacını ortadan kaldırdık. Ayrıca e-bordo hizmeti ile kurum içi personellerin evrak kullanım oranını da azaltmayı sağlayacağız. Yeni açtığımız hizmetler İstanbul ilçeleri ve Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. 2014 yılından beri devam eden dijital dönüşüm çalışmalarımızın katkılarıyla, özellikle pandemi döneminde insanların belediye iş ve işlemlerinin tamamını online olarak yapmasını sağlamış olduk.” şeklinde konuştu. E-devlet üzerinden sunulan e-belediyecilik hizmetlerine vatandaşların 7/24 ulaşabildiği bilgisini paylaşan Naim Demirci, bu kapsamda e-hizmet uygulamalarında, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın öncülüğünde yenilikler sunmaya ve hizmet sayısını artırmaya devam edeceklerini belirtti.