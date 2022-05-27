Beyli̇kdüzü Beledi̇yesi̇ İki̇nci̇ Kez Artcontact Çağdaş Sanat Fuarı’nda

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi Sanat Koleksiyonu Resim ve Heykel Seçkisi, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim, fotoğraf ve görkemli heykellerin sergilendiği fuarda 30 farklı ülkeden sanatçıların eserleri görücüye çıktı. Bu yıl ikincisi düzenlenen sanat fuarında Beylikdüzü Belediyesi’nin resim çalıştayları, heykel sempozyumları ve sanat buluşmaları ile ilçeye kazandırdığı 16 resim ile ahşap ve metal heykellerden oluşan eserler yerlerini aldı. Sanatseverler bu eserleri 29 Mayıs tarihine kadar 10.00-20.00 saatleri arasında stant B1’deki alanda ziyaret edebilir.

“Çocuklar tarafından yapılan eserler de sergileniyor”

Beylikdüzü Belediyesi olarak sanat fuarına 300’ü aşkın eserden oluşan bir seçkiyle katıldıklarını belirten Kültür İşleri Müdürü Mustafa Karaoğlu “ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda resim ve heykellerden oluşan eserlerimizi sergiledik. Bu eserleri, ilçemizde düzenlenen çalıştaylardan ve sempozyumlardan derledik. Öte yandan 6. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu’nda Heykeltıraş Tayfun Karadeniz’in eğitmenliğinde 300 çocuğun katılımıyla, çocuklar tarafından yapılan kil tablet çalışmalarını da burada sergiliyoruz. Hatta bu eserleri önümüzdeki dönemde Yaşam Vadisi’nde 2 sütun halinde sergileyeceğiz. Yaşam Vadisi’nde sanatın kaybolmadığı, nesilden nesile aktarıldığını göreceğiz. Şu an en güzel hayalimiz çocukların büyüdükten sonra gelip tekrar kendi eserlerini aynı yerde görmeleri.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)