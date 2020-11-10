Beylikdüzü Belediyesi Gürpınar İçin Kiptaş İle Protokol İmzalayacak

Beylikdüzü Belediyesi, olası bir afet anında can ve mal kaybının yaşanmaması adına ilçenin en riskli bölgelerinden biri olan Gürpınar Siteler Bölgesi için KİPTAŞ ile masaya oturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve Beylikdüzü Belediyesi katılımıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşecek protokol imza töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un konuşmalarıyla başlayacak olup imzaların atılmasıyla son bulacak.

TARİH: 11 Kasım 2020 Çarşamba

SAAT: 14.00

YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Trakya Salonu

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28, Beylikdüzü

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)