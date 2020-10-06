Beylikdüzü Belediyesi Ekim Ayı Meclisi Gerçekleşti

Ekim ayı içerisindeki önemli günlere de değinen Başkan Çalık, 18 Ekim Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 29.Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak, “İçinde bulunduğumuz günler bu bağımsızlığın değerini ve kıymetini bir kez daha bize gösteriyor. Tüm kalbimizle diyoruz ki, çok yaşa Azerbaycan” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Oturumu Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında pandemi koşullarına uygun oturma düzeni ve hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenen oturumda, meclis gündem maddeleri ve Ak Parti’nin sunduğu 2 adet sözlü önerge ele alındı. Salon Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla bezenirken meclisten Azerbaycan’a destek mesajları yükseldi. Meclis konuşmasına yaşanan önemli gün, hafta ve gelişmeleri hatırlatarak başlayan Başkan Mehmet Murat Çalık, söze eylül ayında şehit olan askerleri anarak başladı. Şehit düşen askerlerin isimleri ve rütbelerini tek tek dile getiren Başkan Çalık, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm ulusa sabırlar diledi. Ankara’da yaşanan gar katliamına değinen Çalık, “10 Ekim Ankara Katliamı’nın 5’inci yıl dönümü. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybeden 103 insanımızı rahmetle anıyorum. ”dedi. Ayrıca Ekim ayında hayatını kaybeden kıymetli sanatçı ve siyasetçileri de andı.

Çalık: Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitime her zaman destek sunacağız.

Beylikdüzü’nde devam eden proje ve çalışmalara da değinen Çalık, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu salgın sürecini bir eğitim fırsatına çeviriyoruz. Dünyanın en büyük online mesleki eğitim platformu Coursera ile iş birliği yaparak 50 bin kişinin faydalanabileceği bir eğitim hareketi başlattık. Coursera’nın Belediyemize sağladığı ücretsiz online eğitim kurs hibesi sayesinde eğitime çok önemli bir katkı sunacağız. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin ve şirketlerinin verdiği 3 bin 800 farklı kursa sahip Coursera, ilk kez bir belediye ile iş birliği yaptı” dedi.

Çalık: Beylikdüzü yakında yepyeni ve çok farklı bir değere kavuşacak

Mecliste hayata geçirmeyi planladıkları Su Parkı Projesi hakkında da bilgiler veren Belediye Başkanı Çalık, “Çocuklarımıza suyun önemini anlatmak ve öğretmek için geliştirdiğimiz, Yaşam Vadisi’nde yer alacak Su Parkı Projesinde ilk imalat başladı” dedi. Çalık, Yakuplu’da 8 bin 076 metrekarelik bir kültür merkezi, kapalı Pazar yeri ve kreş kompleksine de başlandığının müjdesini verdi. Çocukların eğitimine büyük önem verdiğini belirten Belediye Başkan Çalık, Dil Köyü Projesi ile çocukların dil eğitimine yapılacak katkılardan söz etti. Dil pratiğinin okullarda sınıf ortamında istenilen düzeyde kazanılmadığını belirten Çalık, “Dil Köyü’nde sadece o dilin konuşulduğu ve pratiğinin yapıldığı bir alan olacak. Çocuklarımız böylelikle öğrenmek istedikleri dilin konuşulduğu bu alanda yabancı dil pratiğini sosyal alanlarda konuşarak elde edebilecek” şeklinde konuştu. Konuşmasının devamında 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutladı.

Ak Parti, CHP ve MHP meclis grup başkan vekilleri ile meclis üyelerinin de gündem dışı ve gündeme dair söz aldığı oturumda, toplamda 15 madde görüşüldü. Maddelerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 ve 15. maddeler Meclisten oy birliği ile geçerken 8, 9, 10, 11, 12 ve 14. maddeler oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis Toplantısı’nın 2. oturumunun 09 Ekim Cuma günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.