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Beyli̇kdüzü Beledi̇yesi̇ Çocuk Ti̇yatrosu Perdeleri̇ni̇ Açtı

Çocukların gelişimine katkı sunacak içerik ve öğretici konularla sahneye çıkan Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyesi alanında minik seyircileriyle buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:33
Beyli̇kdüzü Beledi̇yesi̇ Çocuk Ti̇yatrosu Perdeleri̇ni̇ Açtı
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Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, ilçede yaşayan çocukların kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve çocukları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmak için perdelerini açtı. İlk olarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Şener Şen Salonu’nda “Donkişot Bir Şövalye Doğuyor” adlı oyun ile seyirciyle buluşan tiyatro, 12 Haziran tarihine kadar saat 19.30’da Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyesi alanında tiyatroseverlerle buluşacak.

Ücretsiz olarak sahnelenen çocuk tiyatrosunun yanı sıra Yaşam Vadisi’nde kurulan cep sahnede ise Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın genç yetenekleri her Çarşamba ve Cuma günü dinleyicilerine keyifli anlar yaşatıyor.





 

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Foto Altı 1: “Donkişot Bir Şövalye Doğuyor” adlı oyun ilk olarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Şener Şen Salonu’nda seyirciyle buluştu.

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Foto Altı 2: Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyesi alanında hazırlanan oyunu heyecanlı gözlerle izleyen çocuklar, açık havada tiyatro keyfi yaşadı. Aileler de, çocuklara eşlik etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


 

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