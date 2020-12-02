Beylikdüzü Belediyesi Aralık Ayı Meclisi Gerçekleşti

İlçeye 23 park kazandırdıklarını, iki yeni parkın da yapımına başladıklarını kaybeden Çalık, "295 bin m2’lik alanı yeşil alana çevirdik ve 2 bin 650 yetişkin ağaç diktik" dedi. Diğer yandan Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi’ndeki çok amaçlı salonun inşasını tamamladıklarını belirten Çalık, "Gürpınar Polis Karakolu, Aşık Veysel Sahnesi Kütüphanesi ile Yakuplu Kültür Merkezi, Kapalı Pazar Yeri ve Kreş projelerimizin de inşaatlarına başladık.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Aralık Ayı Meclisi’nin ilk oturumu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kasım ayında şehit olan askerleri anarak başlayan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Aralık ayının önemli günlerine de değindi. Yaptığı açılış konuşmasında Beylikdüzü’nün afetlere dayanıklı bir kent olabilmesi adına oldukça kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çalık, “Geçtiğimiz ay, çok büyük bir afet yaşadık. Başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi’nin genelini etkileyen deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Beylikdüzü Belediyesi olarak depremin yaralarını sarmaya katkı verebilmek için, yardım tırlarımızı hemen yola çıkararak, Beylikdüzü’nün dayanışma ruhunu İzmir’e taşıdık. Bu felaket ülkemizi bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştirdi. Depremi afete dönüştüren kader değil, plansız kentleşme ve dayanıksız binalar. Doğru bir planlama yapılmadığı için, son 20 yılda ülkemizde meydana gelen depremlerde 20 bine yakın insanımızı kaybettik.” ifadelerine yer verdi.

Çalık, “Biz Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştüreceğiz”

Kasım ayında KİPTAŞ ile imzalan protokole de değinen Başkan Çalık, “Hep söylediğimi bir kez daha buradan tekrarlayacağım: Ben komşularımı göçük altından çıkarmak istemiyorum! Oturup başımıza gelecek felaketi bekleyemeyiz, bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız, yapıyoruz da. Beylikdüzü’nü depreme hazırlama yolunda geçtiğimiz günlerde çok önemli bir adım attık; KİPTAŞ ile protokol imzalayarak Gürpınar Siteler Bölgesi’nde kentsel dönüşümün ilk etabını başlattık. Komşularımızla uzlaşma görüşmelerini yapacağımız Çözüm Ofisinde de son hazırlığı yapıyoruz, bu birkaç gün içinde hizmete açacağız. KİPTAŞ ile yaptığımız iş birliği sonucunda, mümkün olan en ekonomik çözümü bulduk. Artık bu noktada ihtiyacımız olan tek şey, komşularımızın iş birliği ve desteği. Bölgede bir yandan binaları yenilerken, bir yandan da altyapıyı, yeşil alanları, donatı alanlarını da yenileyeceğiz. Biz Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştüreceğiz. Ayrıca afet koordinasyon merkezimizde de sona geldik, yeni yılla birlikte hizmete açmış olacağız. Biliyorsunuz ki deprem toplanma alanları ve geçici barınma alanları konusunda ilk uygulama ile örnek olmuştuk. Şimdi bu konuda da gerekli güncellemeler ve deprem parkları için talimatı da verdim. Beylikdüzü’nü her açıdan afete hazır hale getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Kasım Ayı’nda Hayata Geçen Çalışmalar

Beylikdüzü Belediyesi’nin Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi paylaşan Başkan Çalık, “Her mahallemizde olacak şekilde 23 parkımızın yapımını tamamladık; iki yeni parkın yapımına başladık. 295 bin m2’lik alanı yeşil alana çevirdik ve 2650 yetişkin ağaç diktik. Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi’ndeki çok amaçlı salonun inşasını tamamladık. Gürpınar Polis Karakolu’nun ve Gürpınar Aşık Veysel Sahnesi’ndeki kütüphanenin inşaatına başladık. “Yakuplu Kültür Merkezi, Kapalı Pazar Yeri ve Kreş” inşaatına başladık, bu ay temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Hızlı şekilde inşaatı tamamlayıp Yakuplu’nun hizmetine açacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla 6 bin ton asfalt hibesi aldık. Yıl sonuna kadar 10 km hedefimizi aşarak 12 km yeni yol açtık. 80 bin ton asfaltlama hedefimize ise ulaşmak üzereyiz; yaklaşık 70 bin ton asfaltlama yaptık.” dedi.

2. Oturum 3 Aralık Perşembe

Konuşmasının sonunda 2021 yılının tüm insanlığa barış, refah, mutluluk getirmesini dileyen Başkan Çalık, “2020 hepimiz için, tüm dünya için zor bir yıl oldu. Covid-19 pandemisi, depremler, yangınlar, ekonomik kriz derken, yıl mücadeleyle geçti. Ama bir yandan da toplumdaki dayanışma ruhu, yarınlarımız için umut beslememizi sağlıyor. Bu zor yılın ardından, 2021’in tüm insanlığa, başta sağlık olmak üzere barış, refah, mutluluk getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı. Siyasi parti grup başkan vekillerinin de gündem dışı söz aldığı oturumda ayrıca; meclis gündem maddeleri ve AK Parti’nin sunduğu bir adet sözlü önerge ele alındı. Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. oturumunun ise 3 Aralık Perşembe günü saat 10:00’da yapılması kararlaştırıldı.