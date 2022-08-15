banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.864,25
ALTIN
1.034,71
DOLAR
17,96
STERLİN
21,78
EURO
18,41
İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin Haneye Girecek
Son Dakika
.İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin...
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...

Beylikdüzü Belediyesi 6 Ayrı Noktada Aşure Dağıttı

Beylikdüzü Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle ilçenin 6 farklı noktasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.Aşure dağıtımına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,“Bolluk ve bereketin simgesi olan aşurelerimizi komşularımızla paylaştık. Dayanışma ve yardımlaşmanın verdiği güçle Beylikdüzü’nde bir arada olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:15
Beylikdüzü Belediyesi 6 Ayrı Noktada Aşure Dağıttı
banner171

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muharrem ayındageleneksel hale gelen aşure dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. İlçe sakinlerininmeydan, pazar alanı ve cami gibi yoğun olarak kullandığı alanlardagün boyunca toplamda 15 bin kişilik aşure dağıtıldı. Aşure ikramları; Fatih Sultan Mehmet Cami, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı, Migros metrobüs durağı, Gürpınar Cuma Pazarı, Kavaklı Mahallesi Merkez Cami ve Yakuplu Mahallesi Evlat Cami olmak üzere 6 farklı noktada gerçekleşti.

Çalık: Bir arada olmaya devam edeceğiz

Beylikdüzü Kavaklı Merkez Cami’de gerçekleşen dağıtıma katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Muharrem ayında geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtımında bolluk ve bereketin simgesi olan aşurelerimizi komşularımızla paylaştık. Dayanışma ve yardımlaşmanın verdiği güçle Beylikdüzü’nde bir arada olmaya devam edeceğiz.Bir kez daha yapılan tüm ibadetlerin kabul olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü Halkı Sosyal Tesislerde Buluşuyor
Beylikdüzü Halkı Sosyal Tesislerde Buluşuyor
Çalık, Muharrem Ayında Canlarla Bir Araya Geldi
Çalık, Muharrem Ayında Canlarla Bir Araya Geldi
Spor Severler Yaşam Vadisi'nde Buluştu
Spor Severler Yaşam Vadisi'nde Buluştu
Davutoğlu Cemevlerine Yapılan Saldırıları Beyllikdüzü'nden Kınadı
Davutoğlu Cemevlerine Yapılan Saldırıları Beyllikdüzü'nden Kınadı
Başkan Çalık'tan Halk Plajı Müjdesi
Başkan Çalık'tan Halk Plajı Müjdesi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169