Beylikdüzü Belediyesi 6 Ayrı Noktada Aşure Dağıttı

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muharrem ayındageleneksel hale gelen aşure dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. İlçe sakinlerininmeydan, pazar alanı ve cami gibi yoğun olarak kullandığı alanlardagün boyunca toplamda 15 bin kişilik aşure dağıtıldı. Aşure ikramları; Fatih Sultan Mehmet Cami, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı, Migros metrobüs durağı, Gürpınar Cuma Pazarı, Kavaklı Mahallesi Merkez Cami ve Yakuplu Mahallesi Evlat Cami olmak üzere 6 farklı noktada gerçekleşti.

Çalık: Bir arada olmaya devam edeceğiz

Beylikdüzü Kavaklı Merkez Cami’de gerçekleşen dağıtıma katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Muharrem ayında geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtımında bolluk ve bereketin simgesi olan aşurelerimizi komşularımızla paylaştık. Dayanışma ve yardımlaşmanın verdiği güçle Beylikdüzü’nde bir arada olmaya devam edeceğiz.Bir kez daha yapılan tüm ibadetlerin kabul olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.