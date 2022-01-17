Beylikdüzü Belediyesi 2021 Yılında Da 7/24 Sahadaydı

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı içerisinde de Beylikdüzü'nün 10

mahallesinde çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Hem yayaların hem de araç trafiğinin güvenliği ve

konforu için çalışan ekipler, yeni yolların yapımı ile birlikte; alt yapı ve üst yapı çalışmaları, ihtiyaç duyulan

yolların aydınlatılması, mevcuttaki yolların bakım ve onarımı, atık su ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi

gibi çalışmalara imza attı. Yeni bina yapımı ile birlikte okul, cami ve cemevi gibi kamu binalarının da bakım

ve onarımlarını yapan ekipler, ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla geometrik düzenlemeler ve trafik

sinyalizasyon çalışmalarını da yıl boyunca sürdürdü. İETT’nin birimleriyle yapılan koordineli çalışmalar

sonucu, ilçeye yeni 50 adet kapalı durak kazandırılırken yeni otobüs hatları ile otobüs sayılarını arttırmaya

yönelik çalışmalar da tamamlandı.

Beylikdüzü’ne yeni yollar kazandırıldı

Müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda son bir yılda ilçe genelinde 11 kilometreye yakın yeni yol

açılırken; toplam 45 bin 490 ton asfalt kaplama, 10 bin 322 ton asfalt yama çalışması yapıldı. Ayrıca ilçe

genelinde 179 bin 172 metre yol çizgi uygulamasının yanı sıra yaklaşık 35 bin metrekare de tretuvar

çalışması yürütüldü. Beylikdüzü Belediyesi’nin İSKİ ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise

toplamda 7 bin 840 metre yağmur suyu kanalı ile yaklaşık 7 bin metre atık su kanal çalışması yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarına destek

Kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği desteklere de yıl boyunca devam eden belediye ekipleri; okul, sağlık

tesisi ve dini tesislerde bakım-onarım çalışmalarını yürüttü. Bu kapsamda kurum ve tesislere; ıslak hacim

yenilenmesi, iç-dış cephe boyası, izolasyon, tesisat ve elektrik tamiratı gibi alanlarda destek sağlandı.

Ayrıca; ilçede yer alan 16 okulda saha çizgi uygulaması yapılırken 21 okul önüne renkli yaya çizgileri

uygulandı. Müdürlük; Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Pazar İstanbul, Beylikdüzü

SMART, İbrahim Cevahir Cami, Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Beylikdüzü Müftülüğü, Mevlana Camii

Kur’an Kursu ve Taziye Evi gibi pek çok yeni tesis ve projenin de ilçeye kazandırılmasında büyük bir rol

oynadı.