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Beylikdüzü Belediyesi 2021 Yılında Da 7/24 Sahadaydı

Gece gündüz demeden sahada çalışmalarını yürüten Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2021 yılında da alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdü. Yeni tesis ve binaların yapımının yanı sıra kamu kurumlarına ait mevcuttaki binaların bakım ve onarımlarını da yapan müdürlük, son bir yılda 11 kilometreye yakın yeni yolu da İBB iş birliğiyle ilçeye kazandırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 15:09
Beylikdüzü Belediyesi 2021 Yılında Da 7/24 Sahadaydı
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Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı içerisinde de Beylikdüzü&#39;nün 10
mahallesinde çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Hem yayaların hem de araç trafiğinin güvenliği ve
konforu için çalışan ekipler, yeni yolların yapımı ile birlikte; alt yapı ve üst yapı çalışmaları, ihtiyaç duyulan
yolların aydınlatılması, mevcuttaki yolların bakım ve onarımı, atık su ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi
gibi çalışmalara imza attı. Yeni bina yapımı ile birlikte okul, cami ve cemevi gibi kamu binalarının da bakım
ve onarımlarını yapan ekipler, ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla geometrik düzenlemeler ve trafik
sinyalizasyon çalışmalarını da yıl boyunca sürdürdü. İETT’nin birimleriyle yapılan koordineli çalışmalar
sonucu, ilçeye yeni 50 adet kapalı durak kazandırılırken yeni otobüs hatları ile otobüs sayılarını arttırmaya
yönelik çalışmalar da tamamlandı.
Beylikdüzü’ne yeni yollar kazandırıldı
Müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda son bir yılda ilçe genelinde 11 kilometreye yakın yeni yol
açılırken; toplam 45 bin 490 ton asfalt kaplama, 10 bin 322 ton asfalt yama çalışması yapıldı. Ayrıca ilçe
genelinde 179 bin 172 metre yol çizgi uygulamasının yanı sıra yaklaşık 35 bin metrekare de tretuvar
çalışması yürütüldü. Beylikdüzü Belediyesi’nin İSKİ ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise
toplamda 7 bin 840 metre yağmur suyu kanalı ile yaklaşık 7 bin metre atık su kanal çalışması yapıldı.
Kamu kurum ve kuruluşlarına destek
Kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği desteklere de yıl boyunca devam eden belediye ekipleri; okul, sağlık
tesisi ve dini tesislerde bakım-onarım çalışmalarını yürüttü. Bu kapsamda kurum ve tesislere; ıslak hacim
yenilenmesi, iç-dış cephe boyası, izolasyon, tesisat ve elektrik tamiratı gibi alanlarda destek sağlandı.
Ayrıca; ilçede yer alan 16 okulda saha çizgi uygulaması yapılırken 21 okul önüne renkli yaya çizgileri
uygulandı. Müdürlük; Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Pazar İstanbul, Beylikdüzü
SMART, İbrahim Cevahir Cami, Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Beylikdüzü Müftülüğü, Mevlana Camii
Kur’an Kursu ve Taziye Evi gibi pek çok yeni tesis ve projenin de ilçeye kazandırılmasında büyük bir rol
oynadı.

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