Beylikdüzü Ata’sını Anacak

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için ikindi namazı sonrası FSM Camii’nde, saat 18.00’da ise Gürpınar Cemevi’nde mevlid okutularak lokma dağıtımı yapılacak.
Son olarak ise saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ali Altay’ın “Ata Türküleri” isimli konserinde Gazi Mustafa Kemal’in sevdiği türküler hep bir ağızdan seslendirilecek.
TARİH: 10 Kasım Çarşamba
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ÇELENK SUNMA TÖRENİ
YER: Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı
SAAT: 09.05
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ATATÜRK SAMSUN’DA RESİM SERGİSİ
YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi/Giriş Kat- Kırmızı Kedi Kitabevi Önü
SAAT: 13.00
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MEVLİD OKUTULMASI / LOKMA DAĞITIMI
YER: FSM Cami
SAAT: 15.34 / İkindi namazı sonrası
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MEVLİD OKUTULMASI / LOKMA DAĞITIMI
YER: Gürpınar Cemevi
SAAT: 18.00
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“ATA TÜRKÜLERİ” KONSERİ
YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi /Beylikdüzü Sahnesi
SAAT: 20.30
ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28, Beylikdüzü / İstanbul
Beylikdüzü Belediyesi
0212 866 70 00
Kaynak: İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)