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Beylikdüzü Ata’sını Anacak

Beylikdüzü Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümünü gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anacak. Etkinlikler her yıl olduğu gibi 10 Kasım Çarşamba günü 09.05’te, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak. Saatler 13.00’ı gösterdiğinde de Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu iş birliğiyle “Atatürk Samsun’da” isimli serginin açılışı gerçekleşecek. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2021 Salı 10:10
Beylikdüzü Ata’sını Anacak
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Etkinlikler kapsamında ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için ikindi namazı sonrası FSM Camii’nde, saat 18.00’da ise Gürpınar Cemevi’nde mevlid okutularak lokma dağıtımı yapılacak. 

   Son olarak ise saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ali Altay’ın “Ata Türküleri” isimli konserinde Gazi Mustafa Kemal’in sevdiği türküler hep bir ağızdan seslendirilecek. 


TARİH: 10 Kasım Çarşamba

  • ÇELENK SUNMA TÖRENİ 

YER: Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı

SAAT: 09.05

  • ATATÜRK SAMSUN’DA RESİM SERGİSİ

YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi/Giriş Kat- Kırmızı Kedi Kitabevi Önü 

SAAT: 13.00

  • MEVLİD OKUTULMASI / LOKMA DAĞITIMI

YER: FSM Cami

SAAT: 15.34 / İkindi namazı sonrası 

  • MEVLİD OKUTULMASI / LOKMA DAĞITIMI

YER: Gürpınar Cemevi

SAAT: 18.00

  • “ATA TÜRKÜLERİ” KONSERİ

YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi /Beylikdüzü Sahnesi

SAAT: 20.30

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28, Beylikdüzü / İstanbul

 

Beylikdüzü Belediyesi

0212 866 70 00

www.beylikduzu.istanbul

Kaynak: İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)

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