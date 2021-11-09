Beylikdüzü Ata’sını Anacak

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için ikindi namazı sonrası FSM Camii’nde, saat 18.00’da ise Gürpınar Cemevi’nde mevlid okutularak lokma dağıtımı yapılacak.

Son olarak ise saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ali Altay’ın “Ata Türküleri” isimli konserinde Gazi Mustafa Kemal’in sevdiği türküler hep bir ağızdan seslendirilecek.



TARİH: 10 Kasım Çarşamba

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

YER: Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı

SAAT: 09.05

ATATÜRK SAMSUN’DA RESİM SERGİSİ

YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi/Giriş Kat- Kırmızı Kedi Kitabevi Önü

SAAT: 13.00

MEVLİD OKUTULMASI / LOKMA DAĞITIMI

YER: FSM Cami

SAAT: 15.34 / İkindi namazı sonrası

MEVLİD OKUTULMASI / LOKMA DAĞITIMI

YER: Gürpınar Cemevi

SAAT: 18.00

“ATA TÜRKÜLERİ” KONSERİ

YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi /Beylikdüzü Sahnesi

SAAT: 20.30

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28, Beylikdüzü / İstanbul





Beylikdüzü Belediyesi

0212 866 70 00

www.beylikduzu.istanbul

Kaynak: İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)