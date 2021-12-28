Beylikdüzü akademi gitar orkestrası çalışmalarına Başladı

Gençlere müzik sevgisini aşılarken eğitimlerine de katkı sunmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, örnek

gösterilecek bir projeye daha imza attı. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile Beylikdüzü Çoksesli

Gençlik Korosu’nun ardından şimdi de Beylikdüzü Akademi Gitar Orkestrası kuruldu. Beylikdüzü

Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile 13-25 yaş aralığında klasik gitar

çalan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen ve güzel sanatlar sınavlarına hazırlanan gençler, belediyenin

sağladığı imkân ile eğitimlere başladılar. Beylikdüzü'nde ikamet şartı aranmayan orkestra için Ekim ayında

yapılan seçme sınavlarının ardından çalışmalar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor.

“Genç yetenekler Beylikdüzü’nü birçok platformda temsil edecekler”

Beylikdüzü Akademi Gitar Orkestrası’nın çok yeni olmasına rağmen gelecek vadeden bir orkestra olduğunu

vurgulayan Orkestra Şefi Hakan Tepeli, “Orkestramız kurulurken gençleri buraya yetenek sınavıyla aldık.

Birbirinden yetenekli gençler şuanda çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Çalışmalar sezonluk

olarak Mayıs ayına kadar sürecek. Haziran ve Temmuz aylarında ise konser programları olacak. İnanıyorum

ki gençler bu süreçte birçok başarıya imza atarak Beylikdüzü’nü ulusal ve uluslararası birçok platformda

temsil edeceklerdir. Nasıl ki Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Çoksesli Gençlik Korusu başarıdan

başarıya koşuyorsa Beylikdüzü Akademi Gitar Orkestrası da bu başarılara yeni bir imza olarak

eklenecektir.” şeklinde konuştu.