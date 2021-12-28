banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,850.48
ALTIN
690.37
DOLAR
11.85
STERLİN
15.93
EURO
13.40
İmamoğlu'ndan Soylu'ya İsyan
Son Dakika
İmamoğlu'ndan Soylu'ya İsyan
İmamoğlu: Yeter ki Engel Olmayın ; Daha İyilerini Yapacağız
İmamoğlu: Yeter ki Engel Olmayın...
İmamoğlu’ndan ‘Terörist’ Yanıtı
İmamoğlu’ndan ‘Terörist’ Yanıtı
2021 Yılı Her Konuda Halkı Üzdü
Son Dakika
2021 Yılı Her Konuda Halkı...

Beylikdüzü akademi gitar orkestrası çalışmalarına Başladı

Beylikdüzü Akademi Gitar Orkestrası, seçme sınavlarının ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde çalışmalarına başladı. Belediye ilk kez hayata geçirdiği projede, 13-25 yaş arası klasik gitar alanında kendini geliştirmek isteyen ve güzel sanatlar sınavlarına hazırlanan genç yetenekleri desteklemeyi hedefliyor. Birbirinden yetenekli gençler, düzenlenecek olan konserlerde Beylikdüzü’nü ulusal ve uluslararası birçok platformda temsil edecekler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2021 Salı 13:29
Beylikdüzü akademi gitar orkestrası çalışmalarına Başladı
banner171

Gençlere müzik sevgisini aşılarken eğitimlerine de katkı sunmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, örnek
gösterilecek bir projeye daha imza attı. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile Beylikdüzü Çoksesli
Gençlik Korosu’nun ardından şimdi de Beylikdüzü Akademi Gitar Orkestrası kuruldu. Beylikdüzü
Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile 13-25 yaş aralığında klasik gitar
çalan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen ve güzel sanatlar sınavlarına hazırlanan gençler, belediyenin
sağladığı imkân ile eğitimlere başladılar. Beylikdüzü&#39;nde ikamet şartı aranmayan orkestra için Ekim ayında
yapılan seçme sınavlarının ardından çalışmalar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor.
“Genç yetenekler Beylikdüzü’nü birçok platformda temsil edecekler”
Beylikdüzü Akademi Gitar Orkestrası’nın çok yeni olmasına rağmen gelecek vadeden bir orkestra olduğunu
vurgulayan Orkestra Şefi Hakan Tepeli, “Orkestramız kurulurken gençleri buraya yetenek sınavıyla aldık.
Birbirinden yetenekli gençler şuanda çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Çalışmalar sezonluk
olarak Mayıs ayına kadar sürecek. Haziran ve Temmuz aylarında ise konser programları olacak. İnanıyorum
ki gençler bu süreçte birçok başarıya imza atarak Beylikdüzü’nü ulusal ve uluslararası birçok platformda
temsil edeceklerdir. Nasıl ki Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Çoksesli Gençlik Korusu başarıdan
başarıya koşuyorsa Beylikdüzü Akademi Gitar Orkestrası da bu başarılara yeni bir imza olarak
eklenecektir.” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masa Tenisi Turnuvası’nda Kıyasıya Mücadele
Masa Tenisi Turnuvası’nda Kıyasıya Mücadele
Kadın İsti̇hdamına Tam Destek 
Kadın İsti̇hdamına Tam Destek 
Kadın İsti̇hdamına Tam Destek 
Kadın İsti̇hdamına Tam Destek 
Renklerin Sesi Sergisi Baksm’de
Renklerin Sesi Sergisi Baksm’de
HZ. MEVLANA VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE BEYLİKDÜZÜ’NDE ANILDI
HZ. MEVLANA VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE BEYLİKDÜZÜ’NDE ANILDI

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169