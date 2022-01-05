banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,988.39
ALTIN
793.57
DOLAR
13.52
STERLİN
18.34
EURO
15.34
Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf Kazanacak !...
Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf...
Elektrikten harç ve cezalara: Yeni yıl zamlarının listesi
Elektrikten harç ve cezalara: Yeni...
Tekstilde Tehlike Çanları
Tekstilde Tehlike Çanları
Son Yılların En Çok Kazandıranı Gayrimenkul
Son Yılların En Çok Kazandıranı...

BEYLİKDÜZÜ 34 YENİ PROJE İLE BUGÜNE NEFES, YARINA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Beylikdüzü Belediyesi, fırsat eşitliği ilkesiyle her yaştan Beylikdüzülü için daha yaşanabilir bir kent tasarlıyor, kentsel hizmetlerin daha iyi sunulması için de diğer tüm kamu kurumlarını destekliyor. Bu kapsamda 34 yeni projeyi toplu açılış ve temel atma törenleriyle ilçeye kazandırıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla 7 Ocak tarihinde gerçekleşecek törenlerde; yeni tesisler, merkezler, parklar ve kreşler başta olmak üzere 28 projenin açılışı yapılırken 6 önemli projenin de temeli atılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ocak 2022 Çarşamba 17:11
BEYLİKDÜZÜ 34 YENİ PROJE İLE BUGÜNE NEFES, YARINA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR
banner171

İlçe halkının hayatını her alanda kolaylaştırmak, yaşam kalitesini biraz daha arttırmak için çalışmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 20 park ve 14 tesisin toplu açılış ve temel atma töreni ile toplamda 34 yeni tesisi ilçeye kazandırıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla gerçekleşecek iki ayrı tören ile Beylikdüzü, “Bugüne Nefes, Yarına Umut” olacak yeni ve donanımlı alanlarına kavuşuyor. İlk ayağı Dereağzı Mahallesi’nde gerçekleşecek törenler kapsamında; Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Beylikdüzü Mutfak, Afet Sonrası Kapalı Barınma Alanı ve Lojistik Destek Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Gürpınar Aşık Veysel Kütüphane ve Etüt Merkezi, Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek Projesi ve Atık Ara Depolama Merkezi ile 20 parkın açılışı gerçekleşecek; Yakuplu Anne-Çocuk Merkezi ve beş kreşin de temeli atılacak. Ayrıca atanamayan genç öğretmenler için sembol haline gelen Öğretmen Fedai Altun’un ismini taşıyacağı kapalı spor tesisi projesinin de tanıtımı yapılacak.

Törenin ikinci ayağında ise; Gürpınar Polis Merkezi Amirliği ile Beylikdüzü Müftülüğü, Mevlana Camii Kur’an Kursu ve Taziye Evi de hizmete açılacak.

Bir ilçe belediyesi olarak Beylikdüzü Belediyesi devletin iki önemli kurumuna iki bina armağan ediyor; “Gürpınar Polis Merkezi” ve “Beylikdüzü Müftülüğü, Mevlana Camii Kur’an Kursu ve Taziye Evi”

7 Ocak’ta açılışı gerçekleştirilecek olan Gürpınar Polis Merkezi, 7/24 görev başında olan ve toplumun güvenliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen Türk Polis Teşkilatı’na Beylikdüzü Belediyesi tarafından tüm Beylikdüzülüler adına armağan ediliyor. Her türlü hizmetin vatandaşlarına en iyi şekilde ulaşması için mesai harcayan, diğer kamu kurumlarını da her koşulda destekleyen Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle inşa ettiği Beylikdüzü Müftülük, Mevlana Camii Kur’an Kursu ve Taziye Evi binasını da Müftülüğe armağan ediyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalık: 2021’de attığımız adımlar yeni yıla da nefes Olacak
Çalık: 2021’de attığımız adımlar yeni yıla da nefes Olacak
Sarıkamış Şehitleri Beylikdüzü’nde Anıldı
Sarıkamış Şehitleri Beylikdüzü’nde Anıldı
Beylikdüzü akademi gitar orkestrası çalışmalarına Başladı
Beylikdüzü akademi gitar orkestrası çalışmalarına Başladı
Masa Tenisi Turnuvası’nda Kıyasıya Mücadele
Masa Tenisi Turnuvası’nda Kıyasıya Mücadele
Kadın İsti̇hdamına Tam Destek 
Kadın İsti̇hdamına Tam Destek 

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169