BEYLİKDÜZÜ 34 YENİ PROJE İLE BUGÜNE NEFES, YARINA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

İlçe halkının hayatını her alanda kolaylaştırmak, yaşam kalitesini biraz daha arttırmak için çalışmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 20 park ve 14 tesisin toplu açılış ve temel atma töreni ile toplamda 34 yeni tesisi ilçeye kazandırıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla gerçekleşecek iki ayrı tören ile Beylikdüzü, “Bugüne Nefes, Yarına Umut” olacak yeni ve donanımlı alanlarına kavuşuyor. İlk ayağı Dereağzı Mahallesi’nde gerçekleşecek törenler kapsamında; Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Beylikdüzü Mutfak, Afet Sonrası Kapalı Barınma Alanı ve Lojistik Destek Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Gürpınar Aşık Veysel Kütüphane ve Etüt Merkezi, Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek Projesi ve Atık Ara Depolama Merkezi ile 20 parkın açılışı gerçekleşecek; Yakuplu Anne-Çocuk Merkezi ve beş kreşin de temeli atılacak. Ayrıca atanamayan genç öğretmenler için sembol haline gelen Öğretmen Fedai Altun’un ismini taşıyacağı kapalı spor tesisi projesinin de tanıtımı yapılacak.

Törenin ikinci ayağında ise; Gürpınar Polis Merkezi Amirliği ile Beylikdüzü Müftülüğü, Mevlana Camii Kur’an Kursu ve Taziye Evi de hizmete açılacak.

Bir ilçe belediyesi olarak Beylikdüzü Belediyesi devletin iki önemli kurumuna iki bina armağan ediyor; “Gürpınar Polis Merkezi” ve “Beylikdüzü Müftülüğü, Mevlana Camii Kur’an Kursu ve Taziye Evi”

7 Ocak’ta açılışı gerçekleştirilecek olan Gürpınar Polis Merkezi, 7/24 görev başında olan ve toplumun güvenliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen Türk Polis Teşkilatı’na Beylikdüzü Belediyesi tarafından tüm Beylikdüzülüler adına armağan ediliyor. Her türlü hizmetin vatandaşlarına en iyi şekilde ulaşması için mesai harcayan, diğer kamu kurumlarını da her koşulda destekleyen Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle inşa ettiği Beylikdüzü Müftülük, Mevlana Camii Kur’an Kursu ve Taziye Evi binasını da Müftülüğe armağan ediyor.