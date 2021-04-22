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Beylikdüzü 23 Nisan'ı Yeni Projelerle Kutluyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. Yıldönümünde Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni park hediye etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Nisan 2021 Perşembe 09:19
Beylikdüzü 23 Nisan'ı Yeni Projelerle Kutluyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen açılış törenin ardından 6 önemli projenin de temeli atıldı. Törende yaptığı konuşmasında çocuklara ve gençlere miras olarak çılgın projeler değil; bilim, sanat ve kültür ile yoğrulmuş bir gelecek tasarlamak için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Başkan Mehmet Murat Çalık, “23 Nisan’dan aldığımız ilhamla bir yaşamı, bir kültürü ve bir geleceği inşa ediyoruz. Biz, egemenliğin bize verdiği özgüvenle ülkeyi sonsuza kadar yaşatmanın, çocuklarımıza yapılan yatırımlardan geçtiğini biliyor ve adımlarımızı ona göre atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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