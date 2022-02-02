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Beylikdüzü 2021 Yılında Sporun Merkezi Oldu

Beylikdüzü Belediyesi, 7’den 70’e tüm vatandaşların sporla iç içe olduğu aktivitelere 2021 yılında da ara vermeden devam etti. Sporseverler Yaz-Kış Spor Okulları, Yetişkin Spor Kursları ve her yaş grubuna yönelik olarak düzenlenen turnuvalarda bir araya geldi. Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip Beylikdüzü Kaykay Parkı (Skate Park) ise çocuklar ve gençler için eğlencenin adresi oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Şubat 2022 Çarşamba 15:44
Beylikdüzü 2021 Yılında Sporun Merkezi Oldu
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, sağlıklı ve güçlü bir neslin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla hizmet verdiği Yaz-Kış Spor Okulları’nda binlerce çocuk ve genci sporla buluşturdu. 2021 yılı içinde, 14 farklı branş 27 farklı alanda basketboldan futbola, satrançtan cimnastiğe uzanan geniş yelpazede düzenlenen kurslara katılan 6 bin 41 çocuk, hem ilgi duyduğu spor dalında ücretsiz eğitim alma şansına kavuştu hem de yaşıtlarıyla birlikte spor yapmanın tadını çıkardı. Ayrıca müdürlük tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik olarak düzenlen engelsiz basketbol, engelsiz cimnastik, engelsiz taekwando kurslarında ise özel sporcular yeteneklerini geliştirip özgüven kazandı. Yetişkin spor kurslarında ise Beylicium AVM, Zübeyde Ana Spor Salonu, Özgecan Aslan Spor Salonu ve Kavaklı Kurs ve Kültür Merkezi içinde bulunan spor salonlarında verilen eğitimlerle sporsever vatandaşlar daha sağlıklı bir yaşama adım attı. Aerobik, fitness ve pilates olmak üzere üç branşta açılan kurslara toplam 3 bin 85 kişi katıldı.

Beylikdüzü nefes alıyor

Öte yandan belediyenin açık havada spor yapmak isteyen vatandaşlar için hayata geçirdiği ‘Açık Alan Spor Etkinlikleri Projesi’ de büyük ilgi gördü. Yaşam Vadisi, Belediye Parkı ve Yakuplu Kent Ormanı’nda düzenlenen sabah sporu etkinlikleriyle vatandaşlar sporla buluştu. Yaşam Vadisi ve Belediye Parkı içinde kurulan ‘Vücudunu Tanı Sağlığını Koru’ konulu vücut analizi etkinliklerine ise ilçe halkı yoğun katılım sağladı. Dünya Bisiklet Günü’nde ‘Beylikdüzü Sağlığa Pedallıyor’ etkinliğinde Beylikdüzülü vatandaşlar birbirinden renkli bisikletlerle pedal çevirdi. Her hafta Perşembe günü farklı bir mahalle ve güzergahta gerçekleştirilen etkinliğe 131 kişi katıldı. Çocuklarda bisiklet kullanmanın önemine dikkat çekmek ve bisiklet kültürünün oluşmasında farkındalık yaratmak için ise Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kırlangıç Spor Kulübü iş birliğiyle Bisiklet Şenliği düzenlendi. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2021 yılında üçüncüsü düzenlenen Baba Çocuk Kampı’nda ebeveynler ve çocuklar keyifli vakit geçirme şansına sahip oldu.

Vatandaşlar birçok farklı etkinlikte bir araya geldi

Beylikdüzü Belediyesi, profesyonel ve amatör spor kulüplerine verdiği desteğin yanı sıra her yaştan Beylikdüzülü vatandaşın spor yapması için ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Geleneksel Ödüllü Olta Balıkçılığı Yarışması’ oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Belediyenin Türkiye Kaykay Federasyonu ile birlikte düzenlediği 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası ise nefes kesti. Ayrıca 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında sporseverlerin keyifli dakikalar geçirmesi ve vatandaşları spora teşvik etmek amacı ile ödüllü streetball, tavla ve masa tenisi turnuvaları da düzenlendi. Senjutsu Cup-2 Organizasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası, Ödüllü Satranç Turnuvası ve Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası da yıl içerisinde gerçekleşen diğer etkinler arasında yer aldı.


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