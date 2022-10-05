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Beylikdüz’nde Okuma-Yazma Kursunun Yeni Dönemi Başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okuma yazma oranını artırmak için başlattığı Okuma-Yazma Kursu’nda yeni dönem başladı. Projenin fikir sahibi olarak hayata geçirilmesini sağlayan Zehra Çalık, bu sene de yeni dönemin ilk dersine katılarak kursiyerlerin heyecanına ortak oldu. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve BeylikdüzüBetül- Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nde başlatılan eğitimin sonunda kursiyerler, okuryazarlık belgesi almaya hak kazanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2022 Çarşamba 15:19
Beylikdüz’nde Okuma-Yazma Kursunun Yeni Dönemi Başladı
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Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki okuma yazma oranını artırma hedefiyle hayata geçirdiği Okuma Yazma Kursu’nda yeni eğitim dönemi başladı. Projenin fikir sahibi olarak hayata geçirilmesini sağlayan Zehra Çalık, bu sene de yeni dönemin ilk dersinde kursiyerlerle bir araya gelerek onların heyecanlarını paylaştı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğü işbirliği ile başlayan kurs kapsamında kursiyerlere, kırtasiye desteği de sağlandı. Eğitim, pazartesi- salı günleri Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde çarşamba ve perşembe günleri iseBeylikdüzüBetül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nde yapılacak. 20 hafta boyunca devam edecek eğitim sürecinin ardından girecekleri sınavda başarı sağlayan kursiyerler, okuryazarlık belgesi almaya hak kazanacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

“Kadınların kendilerine olan özgüvenleri artıyor”

İlçedeki okuma ve yazma oranını artırmak için bu hizmeti oldukça önemsediklerini vurgulayan Zehra Çalık, “Geçen yıl birinci kademeden mezun olan öğrencilerimiz ve yeni başlayan kursiyerlerimiz var. Kursumuzda 40 yeni, 53 ikinci kademe olmak üzere toplamda 93 kadın eğitim alıyor.Yılbaşından sonra iki merkezimizde daha kurs açmayı planlıyoruz. Çok güzel sonuçlar alıyoruz ve çok mutluyuz. Böyle bir sürecin içinde olmak bizim için de çok keyifli. Bu dönem kayıtları için çok talep var. Kadınların kendilerine olan özgüvenlerinin arttığını görüyoruz. Güzel şeyler oluyor, daha da olacak. Elimizden geleni yapıyoruz. Başta çok büyük korkuları vardı. Bu sorunları hep beraber çözdük çünkü biz bir aileyiz. Bütün ekibe teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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