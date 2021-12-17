BEYKAM İSTİHDAM FUARIYLA ENGELLERİ AŞTI

Beylikdüzü Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Beylikdüzü Kariyer Merkezi (BEYKAM), bölgedeki istihdamı artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dezavantajlı bireylere yönelik olarak çeşitli etkinliklere de imza atan merkez, son olarak Engelli İstihdam Fuarı düzenledi. Bu kapsamda BEYKAM kaydı olan 18 ile 45 yaş arası, yüzde 40 ve üzeri engel raporuna sahip, emekliliğe hak kazanmamış iş arayan vatandaşlar, engelli pozisyonunda işgücü talebi olan 10 firma temsilcisiyle bir araya geldi. İş arayan dezavantajlı bireylerin istihdam sürecine destek olmayı hedefleyen etkinlikte adaylar, aynı gün içerisinde birden fazla işveren ile birebir görüşme yapabilme fırsatı buldu.

BEYKAM süreci yakından takip edecek

Yapılan görüşmelerin ardından sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirten Beylikdüzü Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şefi Serhat Yücel, “Engelli İstihdam Fuarı’nda, iş arayan dezavantajlı adaylarımızın daha rahat bir ortamda birden fazla firmayla görüşebilmelerini sağladık. İlçemizde hizmet veren 10 firma ile bir araya gelen vatandaşlarımız öz geçmişlerini işverenler ile paylaşarak mülakatlara katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından vatandaşlarımızdan güzel geri dönüşler alırken sonraki süreçlerde de işverenler ve adaylarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. BEYKAM ile birlikte daha çok vatandaşımıza ulaşmak ve bölgedeki istihdamı artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)