“Beslenme saati” projesi yüzlerce ihtiyaç sahibine Ulaşacak

Türkiye’de hakim olan ekonomik krizin etkilerini azaltmak ve vatandaşın her zor zamanında yanında olmak

için ilçede ‘Kara Kış Seferberliği’ başlatan Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni

bir projeye daha imza attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemeler sonucu tespit

edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul çağındaki çocukları için ‘Beslenme Saati’ projesi hayata geçirildi.

Haftanın her günü Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanan ve içerisinde sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi

temel ihtiyaçların yer aldığı beslenme çantalarının dağıtımına ilk olarak Gürpınar Mahallesi Zübeyde Ana

Sosyal Yaşam Merkezi’nde başlandı. Projenin devamında ise ilçenin on mahallesinde oluşturulacak

noktalardan her gün, toplamda 650 çocuğa gıda desteği sağlanacak.

“Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek”

İlk dağıtıma eşi Zehra Çalık ile katılarak çocuklara beslenme çantalarını teslim eden Beylikdüzü Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık projeyi çok önemsediğini belirterek, “Bu proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin

ekonomilerine destek vermiş olacağız. Bu aslında toplumun dayanışma duygularını ve dayanışma

köprülerini geliştiren bir proje. Evlatlarımız, beslenme saatlerinde kendi kumanyalarını çıkarıp yiyecekler.

Hiçbir çocuğumuzun ne okulda aç olmasını ne de akşam saatinde yatağa aç girmesini istemiyoruz.”

ifadelerini kullandı.