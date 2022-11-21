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Belediye Personelinden Kahramanlık Örneği

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde üç katlı bir binada elektrikli sobadan yangın çıktı. O sırada çığlık seslerini duyarak olay yerine koşan Beylikdüzü Belediyesi temizlik personeli Fırat Boyar, evin içinde mahsur kalan 1 buçuk yaşındaki kız çocuğu ile annesini yangından kurtardı. Aile yangından herhangi bir yara almadan kurtulurken büyük bir cesaret örneği gösteren Boyar’a teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yaşanan olaydan komşularımızın zarar görmeden kurtarılması mutluluk verici. Büyük bir özveriyle aileyi kurtaran çalışma arkadaşım Fırat’ı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 15:31
Belediye Personelinden Kahramanlık Örneği
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Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’ndeki Sinan Şamil Sam Sokak’ta, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09.50’de üç katlı bir binada yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı bilinen yangın sırasında çığlık sesleri duyan Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü temizlik personeli Fırat Boyar, olay yerine koştu. Dumanların yükseldiği eve tereddüt etmeden giren Boyar, içeride mahsur kalan anne ile 1 buçuk yaşındaki kızını kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının ardından sağlık ekiplerince muayeneleri yapılan anne ile çocuğu yangından yara almadan kurtuldu. Aileyi kurtararak büyük bir cesaret örneği gösteren Fırat Boyar’a hem aile hem de çevredeki vatandaşlar teşekkür etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Yaşanan olaydan komşularımızın zarar görmeden kurtarılması mutluluk verici. Büyük bir özveriyle aileyi kurtaran çalışma arkadaşım Fırat’ı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Hava soğuktu, üstümdeki hırkayı çıkarıp çocuğun üstüne sardım”

 

Olay anını anlatan Beylikdüzü Belediyesi personeli Fırat Boyar, “Olay sabah saatlerinde oldu. O sırada çalışıyordum. Çığlık seslerini duydum ve koşarak olay yerine geldim. Ben içeriye girdiğimde camlar patladı. Çocuk koltuğun üzerinde oturuyordu, annesi ise şoktaydı. Çocuğu dışarıya çıkardım. Hava soğuktu, direkt üstümdeki hırkayı çıkarıp üstüne sardım. Ondan sonra tekrar içeriye girip annesini çıkardım. Biri daha var mı diye üçüncü kez içeriye girdim fakat başka kimse yoktu. Üst kata çıkmaya çalıştım ama dumandan dolayı çıkamadım.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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