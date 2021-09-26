Belediye Çalışanlarına Ücretsiz Meleki Yeterlilik Belgesi

Beylikdüzü Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan tehlikeli meslek gruplarına, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun gelmesiyle birlikte çalışmalara başladı. Bununla beraber belediyenin tüm birimlerinde gerekli görüşmeler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının da katılımıyla tamamlandı. Mesleki yeterlilik sınavları için yapılan görüşme ve çalışmaların ardından sınavlar, 20-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Belirlenen 76 kişinin sınava girdiği uygulama sonucunda başarılı olanlar ücretsiz olarak belgelerini alacak.

Beylikdüzü Belediyesi kendi eğiticilerini yetiştirecek

“Eğiticinin eğitimi” konusuna da öncelik veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ayrıca, hem personelin gelişimi ve yetiştirilmesi hem de mesleki yeterlilik alanında zorunluluğun genişletileceği beklentisiyle mesleki eğitimler konusunu da ele aldı. Beylikdüzü Halk Eğitim Müdürlüğü ile başlatılan görüşmeler sonucunda, belediyenin müdürlükleri tarafından belirlenen ve gönüllü olan 27 teknik personelin eğitici olabilmesi için eğitimlerin programlaması yapıldı. Ekim ayı itibariyle başlayacak olup, 2 ay boyunca sürmesi planlanan eğitim programını başarıyla tamamlayan personel, eğitici belgesi alacak. Aynı zamanda belediyenin, Beylikdüzü Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile planladığı mesleki eğitimlerle de, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden; yüksekte çalışma, büro makineleri teknik servisi, havuz suyu operatörlüğü, başıboş hayvanlara yaklaşma ve müdahale teknikleri, park bahçe ve koruların bakımı, foseptik ve kanalizasyon bakım onarım elemanı gibi 18 farklı çalışma alanında her biri yaklaşık 40 saat süren mesleki eğitim programlarından 1037 personel faydalanacak.

Kaynak: İstanbul Haber Ajansı (İTHA)