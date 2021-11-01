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Başkan Çalık’tan 10 Mahalleye 10 Okul Müjdesi

Beylikdüzü Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşimi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Açılış konuşmasında eğitim alanında yapılan çalışmalara değinen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “10 mahalleye 10 okul hedefi koyduğumuzu çok kıymetli Beylikdüzü halkıyla paylaşmak istiyorum. Üç bağışçımızdan iki okul ve bir kreşin sözünü aldık. Kalan görev süremizde, 10 tane okul yaparak bu hedefimizi gerçekleştireceğiz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2021 Pazartesi 15:17
Başkan Çalık’tan 10 Mahalleye 10 Okul Müjdesi
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Beylikdüzü Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşimi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, CHP Grup
Sözcüsü Mülayim Demirtaş ve AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş gündem dışı söz aldı. Açılış
konuşmasına, Türkiye’nin ekonomik durumu ve artan zamlara değinerek başlayan Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Pandeminin etkileri hala yoğun bir şekilde devam
ediyor. Ülkenin ekonomisi ortadayken temel ihtiyaç kalemlerine peş peşe zam geliyor. Bu zamlar, yorgun
olan halkımızın belini bir kez daha büküyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak halkımızın acil ihtiyaçlarının
karşılanması noktasında gece gündüz çalışıyoruz. Bu karanlık günleri geride bırakacak, omuz omuza
zorlukların üstesinden geleceğiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak da halkımızın her türlü ihtiyacında yanında
olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
“Bir kulağımız komşularımızda olacak”
Devam eden hizmet ve çalışmaları tüm detaylarıyla meclise aktaran Başkan Çalık, ilçedeki vatandaşların
taleplerini yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için başlatılan Saha Çözüm Hareketi’nin tamamlandığını
belirtti. Çalık, “Saha Çözüm Hareketi’nde daha hızlı çözüm üretmek amacıyla yola çıkmıştık. Bu kapsamda
Beylikdüzü’nde 124 bin 251 hane ve 3 bin 811 iş yerinin kapısını çaldık. Beylikdüzü’nde attığımız her
adımda bir kulağımız komşularımızda olacak, taleplerini en kısa sürede yerine getirmeye gayret edeceğiz.”
ifadelerini kullandı.
“10 mahalleye 10 okul hedefi koyduk”
Konuşmasının devamında, eğitim alanında yapılan çalışmalara da değinen Çalık, ‘Her Mahalleye Bir Kreş’
kapsamında, 4 adet kreşte çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti. Beylikdüzü’nü, çocukların eğitim
haklarının tesis edildiği bir kent haline getireceklerini belirten Başkan Çalık aynı zamanda, “10 mahalleye
10 okul hedefi koyduğumuzu buradan çok kıymetli Beylikdüzü halkıyla paylaşmak istiyorum. Eğitimde
tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu hepimiz yaşıyoruz. Sadece Beylikdüzü’nde yaşayan evlatlarımız değil
yakın bölgelerimizden de ilçemize kayıtlar yapılıyor. Üç bağışçımızdan iki okul ve bir kreşin sözünü aldık.
İnşallah en kısa sürede temelleri de atmış olacağız. Kalan iki buçuk senelik görev süremizde, 10 tane okul
yaparak bu hedefimizi gerçekleştireceğiz.” dedi. Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşiminin 4 Kasım
Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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