Başkan Çalık’tan 10 Mahalleye 10 Okul Müjdesi

Beylikdüzü Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşimi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat

Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, CHP Grup

Sözcüsü Mülayim Demirtaş ve AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş gündem dışı söz aldı. Açılış

konuşmasına, Türkiye’nin ekonomik durumu ve artan zamlara değinerek başlayan Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık, “Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Pandeminin etkileri hala yoğun bir şekilde devam

ediyor. Ülkenin ekonomisi ortadayken temel ihtiyaç kalemlerine peş peşe zam geliyor. Bu zamlar, yorgun

olan halkımızın belini bir kez daha büküyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak halkımızın acil ihtiyaçlarının

karşılanması noktasında gece gündüz çalışıyoruz. Bu karanlık günleri geride bırakacak, omuz omuza

zorlukların üstesinden geleceğiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak da halkımızın her türlü ihtiyacında yanında

olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Bir kulağımız komşularımızda olacak”

Devam eden hizmet ve çalışmaları tüm detaylarıyla meclise aktaran Başkan Çalık, ilçedeki vatandaşların

taleplerini yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için başlatılan Saha Çözüm Hareketi’nin tamamlandığını

belirtti. Çalık, “Saha Çözüm Hareketi’nde daha hızlı çözüm üretmek amacıyla yola çıkmıştık. Bu kapsamda

Beylikdüzü’nde 124 bin 251 hane ve 3 bin 811 iş yerinin kapısını çaldık. Beylikdüzü’nde attığımız her

adımda bir kulağımız komşularımızda olacak, taleplerini en kısa sürede yerine getirmeye gayret edeceğiz.”

ifadelerini kullandı.

“10 mahalleye 10 okul hedefi koyduk”

Konuşmasının devamında, eğitim alanında yapılan çalışmalara da değinen Çalık, ‘Her Mahalleye Bir Kreş’

kapsamında, 4 adet kreşte çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti. Beylikdüzü’nü, çocukların eğitim

haklarının tesis edildiği bir kent haline getireceklerini belirten Başkan Çalık aynı zamanda, “10 mahalleye

10 okul hedefi koyduğumuzu buradan çok kıymetli Beylikdüzü halkıyla paylaşmak istiyorum. Eğitimde

tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu hepimiz yaşıyoruz. Sadece Beylikdüzü’nde yaşayan evlatlarımız değil

yakın bölgelerimizden de ilçemize kayıtlar yapılıyor. Üç bağışçımızdan iki okul ve bir kreşin sözünü aldık.

İnşallah en kısa sürede temelleri de atmış olacağız. Kalan iki buçuk senelik görev süremizde, 10 tane okul

yaparak bu hedefimizi gerçekleştireceğiz.” dedi. Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşiminin 4 Kasım

Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)