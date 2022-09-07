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Başkan Çalık Zabıta Teşkilatının 196. Yılını Kutladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Zabıta Haftası nedeniyle, Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Görevlerini büyük bir hassasiyetle yürüten zabıta personellerine tek tek teşekkür eden Başkan Çalık, “Bu giydiğiniz üniforma emin olun çok kutsal. Çok önemli bir teşkilatın mensuplarısınız. Allah görevinizi yaparken en ufak sıkıntı yaşatmasın.”diye konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 18:07
Başkan Çalık Zabıta Teşkilatının 196. Yılını Kutladı
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle, Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. yıldönümünü kutladı.Zabıta Müdürü Atila Ünsal ve müdürlük personeli tarafından karşılanan Başkan Çalık, görevlerini başarıyla yürüten çalışma arkadaşlarına başarılar diledi. Belediyelerin kolluk gücü olarak bilinen zabıtanın düzeni sağlamakla görevli olduğunu hatırlatan Başkan Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi’nde çalışmış olmaktan onur duyacağımız işler yapmaya gayret ediyoruz. Bu hepimizin başarısı emin olun. Bu başarıda burada bulunan her arkadaşımın emeği var. Ben bunu bilerek hareket ediyorum” diye konuştu.

“Çok önemli bir teşkilatın mensuplarısınız”

Zabıtaların, zorlukları olan bir görev icra ettiklerini dile getiren Başkan Çalık, “Hepimiz bu zorluğu hissediyoruz. Ama bu giydiğiniz üniforma emin olun çok kutsal. Çok önemli bir teşkilatın mensuplarısınız.Allah görevinizi yaparken en ufak sıkıntı yaşatmasın. Belediyenin en öndeki yüzü sizsiniz. Herkes uyurken bile nöbet tutuyorsunuz. 7 gün 24 saat hizmet ediyorsunuz. Siz de burada yaptığınız güzel işlerin karşılığını hayatınızın her evresinde alırsınız. Yaptığınız işlerde Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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