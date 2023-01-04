banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.523,49
ALTIN
1.120,52
DOLAR
18,75
STERLİN
22,65
EURO
19,92
Yeni Yılın İlk Günü Zinde Olmanın 7 Formülü!
Yeni Yılın İlk Günü Zinde...
Karabat: Halkın Piyango Hayalleri İşte Böyle Çalındı
Karabat: Halkın Piyango Hayalleri İşte...
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış Yaparken ‘DOĞALGAZ İndirimi’ İçin Ne Dedi ?
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış...
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı

Başkan Çalık Yılın Son Gününde Çalışanları Yalnız Bırakmadı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yılın son gününde çalışanları yalnız bırakmadı. Kentin birçok noktasındaki esnafı ziyaret eden Başkan Çalık, Yılbaşı Sokağı’nda da komşularıyla bir araya gelerek 2023 yılı için sağlık, mutluluk ve huzur dileğinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2023 Çarşamba 12:48
Başkan Çalık Yılın Son Gününde Çalışanları Yalnız Bırakmadı
banner171

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yılın son gününde de görevi başında çalışanları ziyaret etti. Kentin birçok noktasındaki esnafla bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulan Başkan Çalık, istek ve taleplerle de yakından ilgilenerek ilgili birimlere iletti. Ziyaretlerin ardından Yaşam Vadisi 1. Etap'ta kurulan Yılbaşı Sokağı'nda komşularıyla buluşan Başkan Çalık, yeni yıl coşkusunu onlarla birlikte yaşadı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Durmaksızın ilerlemeye kararlıyız”

Yeni yıldaherkese mutluluk ve huzur dileğinde bulunan Başkan Çalık, “2022’yi geride bırakırken, bu zor yılda dahi başardıklarımız yeni yıla umutla bakmamızı sağlıyor. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında adil, eşit, özgür bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğimize inancımız tam. 2022’de Beylikdüzü Belediyesi olarak, parklardan kreşlere, sosyal destek projelerinden spor tesislerine varan hizmetlerimizle çocuklara, gençlere, kadınlara, tüm komşularımıza nefes olmak için çalıştık. Çevreci uygulamaları, yeni merkezleri ve yeşil alanları kentimize kazandırdık. Ortak çabayı esas alarak Beylikdüzü Aklı’yla yaşam dolu bir kent olma yolunda ilerliyoruz. Yeni yılda da bu yolda durmaksızın ilerlemeye kararlıyız.2023’ün herkesesağlık, huzur ve refah getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Sözümüzü Yerine Getirmenin Huzurunu Yaşıyorum”
“Sözümüzü Yerine Getirmenin Huzurunu Yaşıyorum”
Beylikdüzü Belediyesi’nden Yeni E-Hizmet Uygulaması
Beylikdüzü Belediyesi’nden Yeni E-Hizmet Uygulaması
Başkan Çalık Beylikdüzü Huzurevi'ni Ziyaret Etti
Başkan Çalık Beylikdüzü Huzurevi'ni Ziyaret Etti
Başkan Çalık, “Yılın Fotoğrafları” Oylamasına Katıldı
Başkan Çalık, “Yılın Fotoğrafları” Oylamasına Katıldı
“İkinci Yüzyılda Dabeylikdüzü Aklı’yla Çalışmaya Devam Edeceğiz”
“İkinci Yüzyılda Dabeylikdüzü Aklı’yla Çalışmaya Devam Edeceğiz”

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169