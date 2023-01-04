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Başkan Çalık, “Yılın Fotoğrafları” Oylamasına Katıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı. Başkan Çalık, spor kategorisinde “Şampiyonlar”, haber dalında “Annesinin iki gözü”, çevre-yaşam kategorisinde ise “Gözün Gördüğü, kalbin bildiği” fotoğraflarına oy kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2023 Çarşamba 15:35
Başkan Çalık, “Yılın Fotoğrafları” Oylamasına Katıldı
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BeylikdüzüBelediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı. AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, “haber”, “spor” ve “çevre-yaşam” kategorilerindeki fotoğrafları titizlikle inceleyen Başkan Çalık’ın spor kategorisindeki tercihi Elif Öztürk Özgöncü’nün çektiği Ampute Milli Takımı’nın Dünya Kupası final maçında Angola’yı yenerek dünya şampiyonu olduğu “Şampiyonlar” isimli fotoğrafı oldu. Kategorideki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyleyen Başkan Çalık, “Mücadeleyi tarifleyen, milli duygularımıza dokunuşlar yapan Ampute Milli Takımımızın fotoğraflandığı ‘Şampiyonlar’ isimli fotoğrafına oyumu kullandım”  dedi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Seçim yaptığımız karelerin her biri çok kıymetli ve güzel”

Başkan Çalık’ın haber dalındaki seçimi SayedKhodaiberdiSadat’ın “Annesinin iki gözü” isimli fotoğrafı oldu.  Afganistan’daki çocukların açlık nedeniyle yaşadığı sıkıntılara değinen Başkan Çalık, “Bu fotoğraf çok etkileyici. Çocuk, açlık nedeniyle emekleyemiyor. Diğer fotoğraflar da çok kıymetli ama çocuklara yönelik farkındalığın artması için oyumu bu fotoğrafa kullandım” diye konuştu. Çalık, çevre-yaşam kategorisinde ise tercihini, Esra Hacıoğlu Karakaya'nın “Gözün Gördüğü, kalbin bildiği” fotoğrafından yana kullandı. Çalışmanın içinde olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren ve AA’ya teşekkür eden Başkan Çalık, “Aslında bu seçim yaptığımız karelerin her biri çok kıymetli ve güzel. Belki seçemediğim onlarcası var kalbimin kaldığı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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