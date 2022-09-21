Başkan Çalık, Türkiye’ye Örnek Olan Projeyi Krt Tv’de Anlattı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KRT TV ekranlarında Yavuz Oğhan’ın sunduğu “Bi de Bunu İzle” programına konuk olarak ikinci dönemi başlatılan ve tüm Türkiye’ye örnek olan ‘Beslenme Saati’ uygulamasını anlattı. Belediye tarafından hazırlanan beslenme çantalarında herhangi bir marka ya da kurumsal logo olmadığını belirten Başkan Çalık, “Bir işi neden yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız çok daha kıymetlidir. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak her gün bin 75 çocuğumuzun beslenme çantasına koyulacak gıdaları muhtarlıklarımızda bulunan Çözüm Merkezlerimiz aracılığı ile ailelere ulaştırıyoruz. Bunları ailelere ulaştırırken Beylikdüzü Belediyesi veya Mehmet Murat Çalık ismi olmadan, markalamadan, o insanları da incitmeden ulaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



“Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak en çok önemsediğim proje”

Beslenme Çantası’ndaki yiyeceklerin beslenme uzmanları ve diyetisyenler tarafından hazırlandığını belirten Başkan Çalık, “Menülerimizde her gün; sandviç, poğaça, mutlaka kuruyemiş, meyve vemeyvesuyu oluyor. Amacımız, çocuklarımızın yoksulluk içinde büyümemesi. Çünkü yanındaki sırada oturan bir arkadaşının öğle arasında çantasından çıkardığı gıdaları görmesi, kendisinin herhangi bir şey getirememesi, o duygu, o ruhsal yaşantı gerçekten ileride uzun yıllar alıyor tedavi noktasında. Bu sadece çocukların fiziksel gelişimine değil aynı zamanda ruhsal dünyalarına da hizmet eden proje.” dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak en çok önemsediği projenin ‘Beslenme Saati’ projesi olduğunu dile getiren Başkan Çalık, “Yerel yönetimlerin çılgın projeler değil de insana dokunan, çocuğa dokunan projeler üretmesini arzu ediyorum.” diye konuştu.

“Biz yerelin imkânlarıyla bir sosyal adalet projesi yapıyoruz”

650 çocukla başlayan uygulamanınbin 75’e ulaştığını hatırlatan Başkan Çalık, “Bu sayının azalmasını arzuluyorum, duam o yönde. Bu övünülecek durum değil. Evlatlarımızın, çocuklarımızın, dar boğazın içinde sadece ekonominin konuşulduğu ailelerde yaşaması çok iyi bir durum değil. Biz yerelin imkânlarıylaçocukların eşitlenmesi adına bir sosyal adalet projesi yapıyoruz.Çünkü bir çocuğun kaderi asla yoksulluk olamaz.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )