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Başkan Çalık, Trabzon Basını İle Bir Araya Geldi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, önemli temaslarda bulunduğu Trabzon ziyaretleri kapsamında bölgenin basın temsilcileriyle buluştu. Başkan Çalık toplantıda yaptığı konuşmada, “Çok kutsal bir kamu görevi yapıyorsunuz. Bu işi adalet duygusuyla yaparak herkesin fikrinin vatandaşa ulaştığı bir ortamı sağlamak boynunuzun borcu” ifadeleriyle özgür basının önemine vurgu yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 10:27
Başkan Çalık, Trabzon Basını İle Bir Araya Geldi
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Trabzon’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında bölgenin basın mensuplarıyla da bir araya geldi. Toplantıya CHP İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu’nun yanı sıra partililer de katıldı. Başkan Çalık, Trabzon ve İstanbul’a ilişkin değerlendirme ve paylaşımlarda bulunurken basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Çalık toplantıda yaptığı konuşmada, “Memleket ve bayrak mevzu bahis olunca siyasi kimlikleri bir kenara bırakırız ve mücadele ederiz. Bizim için en önemli iki kavram; üzerine bastığımız toprak ve o toprağı vatan yapan bayraktır. Bundan ödün vermeden doğduğumuz toprakları Trabzonlu Belediye Başkanı olarak İstanbul’da temsil etmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Koltuğun büyüsüne kapılanlardan olmayacağız”

Trabzon’a yaptığı ziyareti değerlendiren Başkan Çalık, “Trabzonlu bir belediye başkanı olarak Trabzon’da olmak ve burada dostlarla buluşmak beni mutlu etti. Tamamen bu topraklara olan borcumuzdan ötürü buradayız. Trabzon hepimizin değeri. Geliş amacım, ‘Trabzon’da neler oluyor, biz kente dair nasıl aksiyon ve fikir verebiliriz?’ oldu. Trabzon insanı cesurdur ve bu topraklar bize çok şey verdi, sıra bizde. Vatana, millete ve bu bayrağa sorumluluğumuz var. Memleket giderse ne sizin yaptığınız mesleğin ne de bizim belediyeciliğimizin kalır. Babamızın kaynaklarını kullanarak iş üretmiyoruz. Koltuğun büyüsüne kapılanlardan olmayacağız, görevimiz vatandaşa hizmet etmek olacak” dedi.

“Kutsal bir kamu görevi yapıyorsunuz”

Yapılan hizmetin vatandaşa ulaşması noktasında özgür basının da önemine değinen Başkan Çalık, “Biz liyakate önem veren ve devletin bürokrasisinin kesinlikle siyasileşmemesi gerektiğini düşünen bir anlayıştan geliyoruz. Devlete dair ürettiğiniz şeyler maalesef basında yer bulmayınca vatandaşa ulaşamıyorsunuz. Basın mensubu haberi bütün açıklığıyla vatandaşa ulaştırmak zorundadır. Böyle bir misyon yüklenmiş arkadaşlarsınız. Kamusal bir tarafı var yaptığınız işin ve çok kutsal bir kamu görevi yapıyorsunuz. Bu işi adalet duygusuyla yaparak herkesin fikrinin vatandaşa ulaştığı bir ortamı sağlamak boynunuzun borcu” ifadelerini kullandı. Toplantı devamında Başkan Çalık, Trabzon’a ilişkin gelen soruları yanıtlayarak bölgenin ve projelerinin değerlendirmelerini yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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