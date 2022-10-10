Başkan Çalık Şehit Aileleri Ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Beylikdüzü Belediyesi, Mevlit Kandili sebebiyle Yakuplu Sosyal Tesisleri’nde bir program gerçekleştirdi. Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurları Birimi tarafından düzenlenen programda, gaziler ve şehit aileleri bir araya geldi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra Beylikdüzü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Yerer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Şubesi Dernek Başkanı Nurettin Ağaoğlu’nun da katılım sağladığı program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın devamında ebediyete uğurlanan şehit ve gaziler içinKur’an-ı Kerim Tilaveti ile birlikte dualar edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Çalık: Gazilerimize ve şehit ailelerimize karşı sorumluluklarımız var

Programda konuşma yapan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Çok özel bir günde bir araya geldik. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi, egemenlik ve bağımsızlık savaşları ile oluşmuştur. Ulusal egemenliğimize bir saldırı olduğunda bir araya gelebilen ve tek yürek olmayı başarabilen bir milletiz. Üzerinde yaşamış olduğumuz bu topraklara vatan diyorsak kahraman şehit ve gazilerimizin sayesinde. Tarihin hiçbir döneminde esareti ve boyunduruğu kabul etmemiş bir milletin evlatlarıyız. Bundan sonra da böyle olacak. Canını bu topraklar için veren şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak bizim boynumuzun borcu. Gazilerimize ve şehit ailelerimize karşı sorumluluklarımız var. Yaşadığımız sürece bu sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Şehit ve gazilerimizin o güzel evlatları için daha güzel bir Türkiye hayali kurmaya devam edeceğiz. İnşallah bu hayallerimizi de yerine getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Çalık: İlhamımızı Kuvayı Milliye Ruhundan Alıyoruz

Yeni kurulan Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurları Birimi ile şehit aileleri ve gazilerle olan iletişimin daha da güçleneceğinin altını çizen Başkan Çalık, “Şehit aileleri ve gazilerimizle daha da iyi bir iletişim kurulması ve güçlendirilmesi adına bu birimi kurduk. Bundan sonra daha sıkı ilişkiler içerisinde olacağız. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve aileleri kendilerini yalnız hissetmesinler diye burada görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Beylikdüzü’ndepek çok çalışmaya imza atıyoruz. Tüm olumsuzluklara, ekonomik zorluğa rağmen çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü ilhamımızı Kuvayı Milliye ruhundan alıyoruz. Bu ruh ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan asla ayrılmadan bu kente hizmet edeceğiz. Hepimizin Mevlit Kandili mübarek olsun. Tüm dilekleriniz ve dualarınız kabul olsun.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çalık’a anlamlı hediye

Beylikdüzü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Yerer ise yaptığı konuşmada, “Bu önemli günde bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a BEYŞAD adına teşekkür ediyoruz. Mevlit Kandilimiz mübarek olsun.” dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Şubesi Dernek Başkanı Nurettin Ağaoğlu ise “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti asil ve büyük bir millettir. Vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, gazilerimizin ve şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek milletimizin en büyük görevidir.” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Ağaoğlu, Başkan Çalık’a Türkiye’nin 81 ili ile Kore ve Kıbrıs şehitliklerinden alınmış topraklardan oluşan bir hediye takdim etti.

Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi Mevlit Kandili sebebiyle ilçenin farklı noktalarında kandil simidi dağıttı. Dağıtımlar; Fatih Sultan Mehmet Cami, Yakuplu Evlat Cami, Gürpınar Merkez Cami ve Kavaklı Merkez Cami önünde akşam ve yatsı namazlarının ardından gerçekleşti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



