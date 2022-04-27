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Başkan Çalık Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu’nda kalan gençlerle birlikte iftar yaptı. Gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olacağımızı söyledik. Yaptığımız birçok hizmette de gençleri düşündük, önemli projeler gerçekleştirdik ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizlerde mutlaka aydınlıktan yana fikirlerinizi ve düşüncelerinizi kullananın. Gelecek sizlerin eseri olacak.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:34
Başkan Çalık Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu’nda kalan gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile katılan Başkan Çalık, Beylikdüzü’nde gençlerle ilgili projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti. Gençlerin fikirlerine son derece önem verdiğini ve onlarla bir arada olmayı her zaman tercih ettiğini dile getiren Çalık, “Sizlere sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirin. Çok güzel bir okulda okuyorsunuz ve iyi bir eğitim alıyorsunuz. Eğitim hayatınız boyunca emek veriyorsunuz ve çaba gösteriyorsunuz. Dolayısıyla hayata en iyi şekilde başlamanızı arzu ediyorum.” şeklinde konuştu. Öte yandan öğrencilerin tasarladıkları birbirinden değerli projeleri de inceleyen Çalık, geleceğin teminatı bir gençliğe baktığını belirterek gençlerle olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

“Gelecek sizlerin eseri olacak”

Konuşmasının devamında gençlerle birlikte olmaktan son derece mutluluk ve huzur duyduğunu ifade eden Başkan Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olacağımızı söyledik. Yaptığımız birçok hizmette de gençleri düşündük ve önemli projeler gerçekleştirdik. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizlerde mutlaka aydınlıktan yana fikirlerinizi ve düşüncelerinizi kullananın. Gelecek sizlerin eseri olacak. Her birinizin bir meslek hayali vardır, mutlaka sevdiğiniz işi yapın. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Gençlerin yurtdışında yaşama, oralarda okuma ve yaşama hayalleri olduğunu duyuyorum. Ben memleketin geleceğinin çok aydınlık olduğunu düşünüyorum. Burada var olun kendi ülkenizde yaşayın. Buranın kaynakları hepimize yeter. Her birinizi çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Sizin için çalışan bir belediye başkanınız olduğunu unutmayın.” ifadelerini kullandı. Program sonunda Çalık, okul kütüphanesine ve tüm gençlere ‘Nutuk’ kitabı hediye etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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