BAŞKAN ÇALIK Komşularıyla Bir Araya Geldi

Beylikdüzü’nde yaşayan vatandaşlarla ortak masalarda bir araya gelmeye özen gösteren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dereağzı ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen mahalle toplantılarında vatandaşların istek ve taleplerinin her birini dikkatle dinleyen Başkan Çalık, gerekli birimlerle paylaşmak üzere notlar aldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda belediyenin tüm çalışma ve projelerinin yanı sıra mahalleye ilişkin verileri de aktardığı bir sunum gerçekleştiren Çalık, “Cumhuriyet Mahallemizde 721 ton asfalt çalışmasının yanı sıra 23 bin m2 yol bakım ve tamiratı gerçekleştirdik. Atatürk Bulvarı’nı yeniden düzenledik. Caddeye hem prestij hem de yol üstü 256 araçlık parklanma alanı kazandırdık. Toplamda 140 bin adet ağaç ve fidan diktik. Mahallemizde yaşayan 65 bin 160 kişi kütüphanelerimizden, 16 bin 827 kişi ise KÜLTÜRSEM kurslarımızdan faydalandı.” dedi.

Daha mutlu bir Bizimkent Sitesi için

Cumhuriyet Mahallesi Bizimkent Derneği Lokali’nde gerçekleşen buluşmada Bizimkent Sitesi’ne yapılanları da paylaşan Çalık, “Daha mutlu bir Bizimkent Sitesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar sitede yaşayan yüzlerce kişi sağlık ve spor hizmetlerimizden faydalandı. Masa, sandalye, bank, piknik masası desteğinin yanı sıra sitedeki tüm oyun grubu ile spor aletlerinin de bakım ve onarımını yaptık. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi hanelerimize erzak ve gıda yardımı da sağladık.” ifadelerini kullandı.

“Daha fazlasını yapacağız”

Dereağzı Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmada da mahalleye yapılan tüm çalışmaları aktaran Çalık, “Dereağzı Mahallesi’nde 8 bin 645 metre yeni yol açtık. 30 adet caddede 15 bin ton asfalt çalışmasının yanı sıra yolların tamir ve bakımını da gerçekleştirdik. Aynı zamanda İSKİ ile 2 bin metre yağmursuyu kanalı yaptık. Mahallemizdeki okul ve camilerin bakım, onarımlarını yapıyoruz. Ramazan Kızılkaya Cami’nde taziye evi yapılmaya başlandı. Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’miz var. Toplamları 5 bin 391 m2 olan iki tane yeni parkı mahallemize kazandırırken 6 adet parkımızın da revizyonunu tamamladık. 7 bine yakın ağaç ve fidan diktik. Çocuklara eğitim, ihtiyaç sahibi hanelere ise erzak ve gıda desteği verdik. Vatandaşlarımız, belediyemizin sağlık hizmetlerinden binlerce kez yararlanırken yüzlerce komşumuz da spor hizmetlerimizden faydalandı. Bunların daha fazlasını yapacağız.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)