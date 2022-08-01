Başkan Çalık Komşularıyla Bir Araya Geldi

İlçede yaşayan vatandaşlarla ortak masalarda bir araya gelmeye devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan Hasbahçe Sitesi sakinleriyle buluştu. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar da katılım sağladı. Vatandaşların her birini dikkatle dinleyen Başkan Çalık, istek ve talepleri ilgili birimlere aktardı.

“ Evlatlarımızın toplumla barışık olması için yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Spor sahalarının yenilenmesini isteyen çocukların talebine de olumlu yanıt veren Başkan Çalık, “ Evlatlarımızın toplumla barışık olması için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Benim için önemli olan çocuklar, gençler ve kadınlar. Bu üç grup mutlu olduğunda toplumda mutlu olur.” diye konuştu. Beylikdüzü’nde yapılan yatırımlarda kaynakları doğru kullandıklarının da altını çizen Çalık, "Sizin kaynaklarınızı doğru ve verimli bir şekilde kullanarak sizlere hizmet üretiyorum. Bu koltuğun büyüsüne kapılan insanlardan değilim. Hizmet yarışı içinde olan bir kardeşinizim” ifadelerini kullandı.