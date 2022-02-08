Başkan Çalık Karla Mücadelenin Bilançosunu Paylaştı

Beylikdüzü Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının 1.birleşimi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat

Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık meclis

konuşmasına, Ocak ayında vatani görevlerini yaparken şehit düşen kahramanları anarak ve terörü

lanetleyerek başladı. Konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Çalık, Samsun’da Mustafa

Kemal Atatürk’ün heykelinin yer aldığı Onur Anıtı’na yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, “Halkımız

türlü zorluklarla mücadele ederken, bazı provokatörler de maalesef iş başında. Onur Anıtı’na kendini bilmez

meczuplar tarafından çirkin bir saldırı girişiminde bulunuldu. Bunun gibi kirli oyunlar oynamaya çalışanlar

bu topraklarda asla emellerine ulaşamayacaklardır, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Beylikdüzü’nde karla mücadelenin bilançosu

Ocak ayı sonunda etkisini gösteren şiddetli kar yağışından Beylikdüzü’nün de çok etkilendiğini belirten

Başkan Çalık, belediyenin karla mücadele bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Çalık, “Afete dönüşen kar

yağışının olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için meteorolojinin uyarısı üzerine hemen bir kriz masası

kurduk.174 araç ve 839 personelimiz ile tüm mahallelerimizde vatandaşlarımıza destek olmaya gayret ettik.

Yolda kalan 262 aracı ve 281 vatandaşımızı kurtardık; 5 bin 213 vatandaşımıza ulaşım desteği verdik.

Vatandaşlarımızdan gelen 9 bin 545 ihbar ve talebi kayıt altına alarak gerekli destekleri yönlendirdik.

Ayrıca, ilk gün yolda kalan vatandaşlarımıza gıda desteğinde bulunduk. Beylikdüzü Mutfak’ta

hazırladığımız 21 bin tas çorba ve 15 bin adet ekmeği vatandaşlarımıza ikram ettik. Beylikdüzü Mutfak’ta, 5

bin 500 porsiyon sıcak yemek hazırlayarak ihtiyaç sahibi hanelere ve sahada çalışmalarını gerçekleştiren

emekçilerimize ulaştırdık. Afet sürecinde toplam 34 bin vatandaşımıza doğrudan destek verdik. Elbette

sokak hayvanlarımızı da unutmadık ve 4 gün boyunca 50 noktada 10 ton mamayla besleme yaptık. Temizlik

hizmetlerini de aksatmadan sürdürmeye gayret ettik. 35 atık toplama aracı ve 364 personelle gece gündüz

mücadele ettik.” şeklinde konuştu.

“Afetler birlik ve beraberlik zamanıdır”

Afet anını siyasi puan oyununa dönüştürmeye çalışanlar olduğuna da dikkat çeken Çalık konuşmasında,

“Gecesini gündüzüne katarak seferber olan belediyeleri çalışmıyor gibi gösterip böylesine bir afetten bile

siyasi rant elde etme çabası gerçekten üzücüdür. Bazı durumlar siyaset üstü olmalıdır. Bu kar yağışı da

aslında onlardan bir tanesiydi. Bazı toplumsal değerlerimizi bu denli hızlı bir şekilde yok etmek ileride çok

daha büyük yaralar açabilir. Ortalama 80 santimetre kar kalınlığının olduğu ilçemizde, gece gündüz

demeden birçok emekçimiz sahadaydı ve o soğuk havada alın teri döktüler. Her birine bir kez daha yürekten

teşekkür ediyorum. Afetler ayrışma zamanı değil; dayanışma, birlik ve beraberlik zamanıdır.” mesajını

verdi.

“Milyonlarca İstanbullu cezalandırılıyor”

Kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metro hattının Cumhurbaşkanlığı

2022 yatırım programına alınmamasına da değinen Başkan Çalık, Beylikdüzü’nün en önemli mesellerinden

birinin ulaşım olduğunu vurguladı. Çalık, “Beylikdüzü’nün metroya olan ihtiyacını hepimiz çok iyi

biliyoruz. Beylikdüzü çok uzun yıllardır metrosunu bekliyor. Daha önce pek çok siyasi Beylikdüzü’ne metro

sözü verdi ama bu sözler tutulmadı. Sayın Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olunca ilk iş olarak, bekletilen

metro hatlarını yeniden gündeme aldı ve İstanbul’da büyük bir metro atılımı başlattı. Bu kapsamda, 3,5

milyon İstanbullunun hayatını doğrudan etkileyen İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun projesi de,

finansmanı da hazır hale getirildi. Fakat, maalesef eksik olduğu belirtilen bazı belgeler öne sürülerek bir

türlü onay verilmiyor. İş tek bir imzaya kaldı. Ama o imza bir türlü atılmıyor. Ve bu şekilde milyonlarca

İstanbullu cezalandırılıyor. Ulaşım hakkı temel bir insan hakkıdır ve asla engellenemez. Geçtiğimiz

günlerde ilan ettiğim gibi İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Beylikdüzü halkının ve

milyonlarca İstanbullunun toplu ulaşım hakkını savunmaya devam edeceğim. Hangi siyasi görüşten olursa

olsun halkımızın da bu konudaki talebini net bir şekilde görebilirsiniz. İşte bu nedenle, ‘Metroma Engel

Olma’ demeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Meclis grup sözcülerinin de gündem dışı söz aldığı toplantıda, gündem maddeleri meclis üyeleri ve

kamuoyunun bilgisine sunuldu. Ocak ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 10 Şubat Perşembe günü

saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.