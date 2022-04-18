banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.501,70
ALTIN
940,59
DOLAR
14,65
STERLİN
19,12
EURO
15,85
İBB’nin Öğrenci Yurtlarına Yenileri Ekleniyor
İBB’nin Öğrenci Yurtlarına Yenileri Ekleniyor
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yetim çocuklarla iftar açtı
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir,...
Başkan İmamoğlu Turgut Özal’ı Anma Törenine Katıldı
Başkan İmamoğlu Turgut Özal’ı Anma...
29 Yıldır Bitmeyen Özlem Özal Kabri Başında Dualarla Anıldı
Son Dakika
29 Yıldır Bitmeyen Özlem Özal...

Başkan Çalık ‘Jeolojik Miras Elçisi’ Unvanı Aldı

74.Türkiye Jeoloji Kurultayı’na katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir belediye tarafından koruma altına alınan ilk jeolojik miras olma özelliği taşıyan 23 milyon yıllık fosil ağaç hakkında sunum gerçekleştirdi. Kurultayda, Türkiye’nin en büyük fosil ağacının korunmasına öncülük eden Başkan Çalık’a ‘Jeolojik Miras Elçisi’ unvanı verildi. Unvanı alan ilk isim olmanın onurunu yaşadığını belirten Çalık, Beylikdüzü’nde bir fosil ağacın daha tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:28
Başkan Çalık ‘Jeolojik Miras Elçisi’ Unvanı Aldı
banner171

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın düzenlediği 74.Türkiye Jeoloji Kurultayı 11-15 Nisan tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Kurultayın konukları arasında yer alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nde bulunan ve belediye tarafından koruma altına alınan 23 milyon yıllık fosil ağaçla ilgili sunum gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük fosil ağacının korunmasına öncülük eden Başkan Çalık’a ‘Jeolojik Miras Elçisi’ unvanı verildi. Unvanı alan ilk isim olmanın onurunu yaşadığını belirten Çalık, fosil ağacın bulunup korunmasına katkı veren herkese teşekkür etti. Kurultayda ağacın bulunduğu andan itibaren tüm serüvenini paylaşan Çalık, “Halk arasında, ‘Delikli Taş’ ve ‘Dilek Taşı’ olarak da bilinen fosil ağacı korunması, sergilenmesi ve tanıtılması amacıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezimize taşıdık. Başından sonuna kadar alanında uzman isimlerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucu 5 buçuk ton ağırlığındaki taşlaşmış ağacın, tropikal bir meyve olan Afrika Elması Ağacı olduğu tespit edildi. Bulunan bu kültürel mirası kamuoyuna en iyi şekilde anlatmak ve tanıtmak içinse kapsamlı bir çalıştay düzenlendik.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü’nde ikinci fosil ağaç tespit edildi

Gerçekleştirdiği sunumda 2019 yılından bu yana çok sayıda farklı eski eseri ortaya çıkarıp koruma altına aldıklarını da aktaran Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde pek çok tarihi doku ve mirasa büyük hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kentlerin tarihsel deneyim ve serüvenlerini araştırmak, yarınları şekillendirmek adına çok kıymetli. Tarihsel, jeolojik ve kültürel miras; bir toplumun tüm bireylerine ortak geçmişlerini anlatan, dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir.” şeklinde konuştu. Çalık aynı zamanda Beylidüzü’nde ikinci fosil ağacın tespit edildiği ve gerekli bilimsel çalışmaların başladığı bilgisini paylaştı.


Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi Hızla Yükseliyor
Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi Hızla Yükseliyor
İhti̇yaç Sahi̇bi̇ Ai̇lelere Ramazan Koli̇si̇ Yardımı
İhti̇yaç Sahi̇bi̇ Ai̇lelere Ramazan Koli̇si̇ Yardımı
Beyli̇kdüzü’nde Kanser Farkındalığı Artırıldı
Beyli̇kdüzü’nde Kanser Farkındalığı Artırıldı
Beylikdüzü’nde Hizmetle Geçen 3 Yıl
Beylikdüzü’nde Hizmetle Geçen 3 Yıl
58.kütüphane Haftası Beyli̇kdüzü’nde Etki̇nli̇klerle Kutlandı
58.kütüphane Haftası Beyli̇kdüzü’nde Etki̇nli̇klerle Kutlandı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169