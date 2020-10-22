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Başkan Çalık İtü Bölüm Açılışını Öğrencilerle Yaptı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü’nün açılışını online üzerinden gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2020 Perşembe 16:04
Başkan Çalık İtü Bölüm Açılışını Öğrencilerle Yaptı
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Öğrenci ve eğitmenlerin katıldığı toplantıda meslek hayatına ve belediyeciliğe ilişkin paylaşımlarda bulunan Başkan Çalık, “Çağın imkânlarından faydalanarak iş üretmek ve kente hizmet etmek şehir plancılarının düşünmesi ve kafa yorması gereken bir konudur” ifadelerini kullandı.

 İstanbul’un ilk Şehir Plancısı Belediye Başkanı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kendisinin de mezunlarından biri olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü’nün açılışını online üzerinden gerçekleştirdi.  Öğrenci ve eğitmenlerden oluşan 140 kişinin katıldığı online toplantıda Başkan Çalık, planlama mesleğine ilişkin tecrübelerini paylaşarak öğrencilere öneri ve tavsiyelerde bulundu. İTÜ ile olan geçmişine ve anılarına değinerek konuşmasına başlayan Çalık, “Her ne kadar online ortamda da olsak bize Taşkışla’nın kokusunu getirdiniz. İTÜ’nün bir ferdi olmak beni çok mutlu ediyor” dedi.

 “Sahayı okuyarak hizmet üretiyoruz”

Başkan Çalık bir kente hizmet üretmek için şehir plancılarına büyük bir sorumluluk düştüğünü belirterek, “İstanbul’da ilk kez bir Şehir Plancısı Belediye Başkanı oldu. Projeci, kenti farklı algılayan bir belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Akıllı şehircilik anlamında kendimizi geliştirmeye ve veriye dayalı proje yapmaya gayret ediyoruz. Sahayı okuyarak hizmet üretiyoruz. Pandemi döneminde 25 yeni parkı Beylikdüzü’ne kazandırdık. Her boş alan buldukça açık alan ve park alanları yapmaya gayret ediyoruz. Çağın bize sunmuş olduğu imkânları şehir planlama mesleğiyle eşleştirmemiz lazım. Çağın imkânlarından faydalanarak iş üretmek ve kente hizmet etmek şehir plancılarının düşünmesi ve kafa yorması gereken bir konudur” dedi.  

“Bu toprak yeni bilim insanlarını yetiştirsin istiyorum”

Pandemi sürecinde Beylikdüzü Belediyesi’nin aldığı aksiyonları ve süreci de paylaşan Başkan Çalık, özellikle online eğitimin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Çalık inovatif projelere de değinerek, “Online eğitimin gündemde olduğu bir dönemde dünyanın en büyük eğitim platformu olan Coursera ile iş birliği yaptık. İlk etapta 50 bin kişi olarak aldığımız hibeyi 100 bine çıkarttık. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bireyin dünya ile rekabet edebilir olması lazım. Dünya ile entegre, birçok konuya çözüm üreten, birçok fikrin bu topraklardan çıktığı ortamlar oluşturmak boynumuzun borcu. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi projemiz ile de bunu sağlamak istiyoruz. Mesele bina yapmak değil, mesele o binanın içerisine o ruhu katabilmek. Bu toprak yeni bilim insanlarını yetiştirsin istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına giriyor. Biz ikinci yüzyıla emin adımlarla yürümek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Sizlere çok görev düşüyor”

İmar planı sisteminin İstanbul’daki yerleşim yerlerini nasıl dönüştürdüğüne de değinen Çalık, “İmar planı ve yerleşim felsefemizi tümden değiştirmemiz lazım. Bunu da ancak akademik kanalların çalışması ile sağlayabiliriz. Yarın iktidar değiştiğinde, yöneten aklın önüne bir rapor koyamazsak kaldığı yerden bu süreçler devam eder. Buna hazırlık yapmak lazım. Ülkenin ve kentlerin kurtuluşu buradadır. İmar planı sistematiğinin tümden değişmesi lazım. Bunun için de arkadaşlarımıza ve siz hocalarımıza çok görev düşüyor” dedi.

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