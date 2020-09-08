Başkan Çalık, İstanbul Sözleşmesi'ne Yönelik Saldırıları Kınadı

Beylikdüzü Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı’nın 1. oturumu, bir aylık meclis tatilinin ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında pandemi koşullarına uygun oturma düzeni ve hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenen oturumda, meclis gündem maddeleri ve AK Parti’nin sunduğu 3 adet sözlü önerge ele alındı. Meclis konuşmasına yaşanan önemli gün, hafta ve gelişmeleri hatırlatarak başlayan Başkan Mehmet Murat Çalık, söze Temmuz ve Ağustos ayında şehit olan askerleri anarak başladı. Şehit düşen askerlerin isimleri ve rütbelerini tek tek dile getiren Başkan Çalık, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm ulusa sabırlar diledi. Giresun’da yaşanan sel faciası ve Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21. yıldönümüne de değinen Çalık, “Büyük İstanbul Depremi’ni beklerken, biz Beylikdüzü’nün kırılgan bölgelerini depreme hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gürpınar Siteler Bölgesi’nde proje taslağını hazırlamıştık ki araya pandemi girdi. Şimdi KİPTAŞ’la çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz; yakında komşularımızla görüşmelerimize de başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Çalık: Zor dönemleri dayanışmayla atlatacağız

Beylikdüzü’nde devam eden proje ve çalışmalara da değinen Çalık, “Kendi kendine yetebilen bir kent olma hedefimiz bizim için çok önemli. Beylikdüzü’nde zor dönemleri dayanışmayla atlatabileceğimize inancımız tam. Bir afet durumunda 3 bin kişiye yemek sağlayabilecek yemekhane inşaatımızı başlattık. Ayrıca eşit hizmet anlayışını benimseyen bir belediye olarak, ilçemizde tüm komşularımızın inancını özgürce yaşayabilmesini çok önemsiyoruz. Beylikdüzü’ne yeni ibadethaneler kazandırmak ve mevcut ibadethanelerimizin bakım ve onarımı için uzunca bir süredir mesai yapıyoruz. Her inancın saygıyla yaşandığı bir kent inşa etmek için Beylikdüzü’ne kazandırdığımız Cemevimizin kapılarını da çok yakında açacağız. Mimarisiyle kent estetiğine de önemli bir zenginlik sunacak olan bu mabet, aynı zamanda eşitliği ve adaleti yaşatacak, toplumsal barışa katkı sunacak. Yerel yönetimler toplumsal barışın tesisi için çalışmak ve bu yönde hizmetler sunmakla yükümlü. Bu vesileyle geçtiğimiz haftaya denk gelen 1 Eylül Dünya Barış Günü’nüzü kutluyorum. Aynı zamanda İslam tarihinde önemli bir yere sahip, Hz. Hüseyin’in ve masumların Kerbela’da şehit edilmesinin yıl dönümü olan, maneviyatını derinden hissettiğimiz matem ayının da içindeyiz. Canlarımızın acılarını paylaşıyor, tuttukları oruçların kabul olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Çalık: Komşularımızın Yaşam Kalitesini Artırmak En Önemli Hedefimiz

Sadece Temmuz ayında 36 kadının erkek şiddetiyle hayatını kaybettiğini belirterek İstanbul Sözleşmesi’nin önemine dikkat çeken Çalık, “Temmuz ve Ağustos aylarında, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılar ve Sözleşme’nin iptali tartışmaları ülke gündemini epey meşgul etti. Kadınlar ve çocuklar için şiddetsiz bir hayatı güvence altına alan bu sözleşmeye yönelik saldırıları ve sözleşmeyi savunanlara yönelik şiddet dilini kınadığımı belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi Beylikdüzü’nde kadına şiddetle mücadele için toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları yapıyoruz; sosyal ve ekonomik destekler veriyoruz, eğitimler, seminerler, kurslar düzenliyoruz. Ayrımcılığa maruz kalan tüm kadın ve çocuklar, Belediyemizin Kadın Dayanışma Merkezi’nden destek alabiliyorlar.” dedi. Yakın zamanda hizmete açılacak 23 yeni park, Su Müzesi, Beylikdüzü Smart, Küçük Bahçıvanlar Parkı ve Yaşam Vadisi’nin yeni etapları hakkında da bilgiler paylaşan Çalık, “Beylikdüzü’nde sürdürülebilir bir yaşam inşa etmek ve komşularımızın yaşam kalitesini artırmak için işimizi tutkuyla yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Raporu Meclise Sunuldu

AK Parti, CHP ve MHP meclis grup başkan vekilleri ile meclis üyelerinin de gündem dışı ve gündeme dair söz aldığı oturumda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Raporu da komisyon başkanı Figen Karahan tarafından sunuldu. Komisyon hakkında bilgilerin paylaşıldığı ve yapılan çalışmaların meclise sunulduğu raporda “Beylikdüzü Belediyesi tüm hizmet alanlarında toplumsal eşitliğin sağlanması amacıyla 3 yıllık hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı plan; sağlık, ekonomik hayata katılım, kentsel hizmetlere erişim, şiddet ve kent içi güvenlik, kent içi hareket edebilme, demokratik katılım ve eğitim başlıklarını içermektedir. Başlıklar altında yer alan dezavantajlı gruplar kavramı çocuklar, yaşlılar, engelliler, yoksullar ve diğer grupları kapsamakta olup eylem planı toplumsal eşitlik birimimizin çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonumuzun desteği ile oluşturulmuştur. 2020 – 2022 yıllarında oluşturulan eylem planında demokratik katılım, ekonomik hayata katılım, eğitim, kentsel hizmetlere erişim, kent içi hareket edebilme, şiddet ve kent içi güvenlik ile sağlık konularını kapsamaktadır. Eylem planına uygunluğuna takdiri meclise ait olmak üzere komisyonumuzca oy çokluğuyla karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Meclis Toplantısı’nın 2. oturumunun 11 Eylül Cuma günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.