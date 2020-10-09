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Başkan Çalık, Hayırsever Firmalara Teşekkür Etti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kurban Bayramı’nda belediyeye kurban bağışında bulunan hayırsever firmalara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ekim 2020 Cuma 09:39
Başkan Çalık, Hayırsever Firmalara Teşekkür Etti
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Beraberindeki heyetle bağışçı firmaları ziyaret ederek firma yetkililerine plaket takdim eden Başkan Çalık, “Hayırsever firmalarımıza, gösterdikleri duyarlılık ve kıymetli destek için teşekkür ediyorum. Yaptıkları bağışı, en sağlıklı, en seri şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımızı bilmelerini istiyorum. Beylikdüzü’nde yardımlaşma ve dayanışma duygusunun artarak devam etmesi, en büyük dileğim.” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, beraberindeki heyetle Kurban Bayramı’nda kurbanlarını Beylikdüzü Belediyesi’ne bağışlayan ‘Bil Yapı İnş. Ltd. Şti, EMS Yapı İnş. Taah. Yat. Tic. Ltd. Şti, Medicana International Hastanesi, Mita Kalıp ve Döküm San. A. Ş, Öz Lider A. Ş ile Royal Ev Aletleri Üretim ve Dış Tic. Ltd. Şti’ firmalarına, duyarlılıkları için teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretinde firma yetkililerine bir paket kavurma hediye eden ve plaket takdim eden Başkan Çalık, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun artarak devam etmesi dileğinde bulundu.  

Başkan Çalık, Gösterilen Güven ve Duyarlılık İçin Teşekkür Etti

Yaptığı ziyaretlerde, Kurban Bayramı’nın Beylikdüzü’nde paylaşma ve dayanışma ruhu içinde geçtiğini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Kurban bağışınızı Beylikdüzü’ndeki ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde dayanışma ve yardımlaşma ruhunu büyütmek için var gücümüzle çalışmaktayız. İçinde bulunduğumuz bu zor gülerde verdiğiniz kıymetli katkı için size şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu. Yapılan yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığının da altını çizen Başkan Çalık, konuşmasında “Güvene dayanarak yapılan bu bağışlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’müzün yaptığı sosyal inceleme sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Hayırsever firmalarımıza, hem belediyemize gösterdikleri güven hem de konuya gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum. Bağışlarıyla bayram Beylikdüzü’nde yine dayanışma içinde geçti.” ifadelerine yer verdi.   

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