banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Meydanlar İçin İstanbullu Seçimini Yaptı
Son Dakika
Meydanlar İçin İstanbullu Seçimini Yaptı
Sokak Röportajlarımız Tüm Hızıyla Devam Ediyor…
Sokak Röportajlarımız Tüm Hızıyla Devam...
İstanbul’da Su Fiyatı Hala 2018’den Daha Düşük
Son Dakika
İstanbul’da Su Fiyatı Hala 2018’den...
Korkutan İstatistik;Türkiye’de Her 3 Kişiden 1’i Obez
Son Dakika
Korkutan İstatistik;Türkiye’de Her 3 Kişiden...

Başkan Çalık, Halk Tv Canlı Yayınına Konuk Oldu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Halk TV’de “Şirin Payzın ile Deprem Özel” programına konuk oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Kasım 2020 Cuma 09:06
Başkan Çalık, Halk Tv Canlı Yayınına Konuk Oldu
banner171

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile İstanbul’un 10 ilçe belediye başkanının birlikte yer aldığı yayında İstanbul ve ilçelerinin depreme ne kadar hazır olduğu sorusuna yanıt aranırken, bu süreçte yerel yönetimlerin yapması gerekenler konuşuldu. Deprem gerçeğini hatırlatan Başkan Çalık “Bu sorunu belediyelerin tek başına üstlenip çözmesi mümkün değil, bina yaparak çözebileceğimiz bir sorunla karşı karşıya değiliz. Bu iş siyaset ötesi düşünülmesi gereken bir durum” vurgusu yaptı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Halk TV ekranlarında yayınlanan Şirin Payzın’ın sunduğu canlı yayına konuk oldu. Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Çalık’la birlikte İstanbul’un Avcılar, Adalar, Bakırköy, Büyükçekmece, Şişli, Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece ve Esenyurt ilçe belediye başkanları ile Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldı. 10 Belediye Başkanı ilçelerinin durumu hakkında konuştu. Kentsel dönüşümün bir ihtiyaç, bir zorunluluk olduğu vurgulanan yayında Başkan Çalık konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Kentsel dönüşüm bir planlama sistematiğidir. Bugün planlamayı doğru yapamadığımız için kentlerimizde kentsel dönüşüm ihtiyacı hissediliyor. Şu an bir kentsel dönüşüm sorunuyla karşı karşıyayız. Eğer siz bu kenti doğru planlamış olsaydınız kentsel dönüşüme ihtiyaç olmayacaktı ve bu sorunu konuşmayacaktık” dedi.

Çalık: Depremin yarın olmayacağının garantisi yok

Deprem gerçeğinin siyaset ötesi alınması gereken bir kavram olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, “Buradaki sorunu ilçe belediyelerimizin tek başlarına çözmesi mümkün değil, Büyükşehir Belediyesi’nin de tek başına bu işi üstlenip çözmesi aynı şekilde mümkün değil. Bina yaparak çözebileceğimiz bir sorunla karşı karşıya değiliz.” dedi. Konuşmasının devamında Toplu Konut İdaresi’nin 18 yılda yaklaşık 900 bin adet daire yapmış olduğunu hatırlatarak “ Depremin yarın olmayacağının garantisi yok dolayısıyla bu işin yasal düzenlemelerinin gerçek manada yapılması ile bu iş çözülebilecek.” dedi.  İmar ve Şehircilik alanında 24 kanun ve 11 adet yönetmelik olduğunu söyleyen Başkan Çalık “Beylikdüzü’nde bu iş, merkezi yönetimin alacağı bazı kritik kararlarla, çok rahatlıkla çözülebilirdi.” şeklinde konuştu.

Gürpınar’da kentsel dönüşüme başlıyoruz

Başkan Çalık,  Beylikdüzü ilçesinde yıkılması gereken bina sayısı ve şu an Beylikdüzü’nün ne durumda olduğu sorusuna yönelik verdiği cevapta, Beylikdüzü’nde ilk etapta yaklaşık 8 bin dairenin kentsel dönüşümü ile çok ciddi rahatlama sağlayacaklarını ifade etti. Çalık, “ Bizim yaklaşık 3 bin riskli binanın olduğu bir bölgemiz var. Gürpınar Siteler Bölgesi, Büyükşehir Belediyemizle birlikte iyi niyet protokolü imzaladık. Kiptaş ile birlikte orada kentsel dönüşüme başlıyoruz.” dedi. Beylikdüzü’nün boş konut stoku hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Çalık “Beylikdüzü’nde mevcut 35 bin adet boş konut stokumuz var. Devlet buna gerçek manada bir yasal düzenleme yaparsa eğer, aynı bölge içerisinde riskli binalar ile boş konut stoku ilişkilendirilebilir. Daha sonra da Devlet o alanları yeniden yapılaştırabilir.” dedi.

Görür: Anadolu Yakası, Avrupa Yakasına nispeten daha emniyetli

İstanbul depreminin kapıda olduğunu belirten Naci Görür ise “Binalarınız çok sağlam olabilir fakat zemin yapısı hiçbir zaman küçümsenmemeli. Bugünkü kentsel dönüşümünde yanılgı budur. Sadece binayı yapmakla olmaz, yalnızca bina yapı stoku, yapıları depreme hazırlayamaz.” dedi. Anadolu Yakası’nın Avrupa Yakası’na nispeten daha emniyetli olduğunu söyleyen Naci Görür yerel yönetimlere de seslenerek “Jeolojik ve zemin olarak en tehlikeli olan yerler Avrupa Yakası’nda. Silivri’den Haliç’e kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km'lik kuşak en riskli yerler. Yerel yönetimler risk altına girmiş bu alanlardaki hazırlık çalışmalarına bir an önce başlasınlar.” dedi.

Son Güncelleme: 13.11.2020 09:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü Dayanışma Ruhuyla Hatay'a Da Nefes Oluyor
Beylikdüzü Dayanışma Ruhuyla Hatay'a Da Nefes Oluyor
İmamoğlu: Fatma Ana, İstanbul'a İlham Olacak
İmamoğlu: Fatma Ana, İstanbul'a İlham Olacak
İmamoğlu: “Fatma Ana Cemevi 2021’de bitecek, tüm yönetimi kadınlardan oluşacak”
İmamoğlu: “Fatma Ana Cemevi 2021’de bitecek, tüm yönetimi kadınlardan oluşacak”
Atatürk Beylikdüzü’nde Saygı Ve Minnetle Anıldı
Atatürk Beylikdüzü’nde Saygı Ve Minnetle Anıldı
Beylikdüzü Belediyesi Gürpınar İçin Kiptaş İle Protokol İmzalayacak
Beylikdüzü Belediyesi Gürpınar İçin Kiptaş İle Protokol İmzalayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169