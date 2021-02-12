banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sevgilinizle Şifrelerinizi Paylaşmadan Önce Bir Kez Daha Düşünün!
Sevgilinizle Şifrelerinizi Paylaşmadan Önce Bir...
Boğazda Şarkılar Sevgi İçin Söylenecek
Boğazda Şarkılar Sevgi İçin Söylenecek
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Zeytinburnu İçin Çalışmaya Devam Ediyor
Son Dakika
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Zeytinburnu İçin...
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!

Başkan Çalık Halk Günü Toplantısı'nda Komşularıyla Bir Araya Geldi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen, ancak pandemi dönemi dolayısıyla bir süre ara verilen Halk Günü Toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ilçe halkı ile bire bir iletişim kurmak ve sorunlara yerinde, hızlı çözüm bulmak amacıyla düzenlediği toplantıya katılan vatandaşlar, taleplerini ve Beylikdüzü’ne dair projelerini Başkan Çalık’ın yanı sıra ilgili birim yöneticilerine de doğrudan iletme imkânı buluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 09:36
Başkan Çalık Halk Günü Toplantısı'nda Komşularıyla Bir Araya Geldi
banner171

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşen toplantıya katılan vatandaşlar Başkan Çalık’la birebir iletişim kurarak talep, öneri ve şikâyetlerini doğrudan iletme imkânı buldu. Vatandaşlar ile tek tek ilgilenen Çalık, sorunlarına bizzat çözümler bulurken, tüm önerileri de değerlendireceklerini kaydetti. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen toplantıda ayrıca, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinden oluşan çözüm masaları kurularak vatandaşların taleplerine hızlı ve yerinde çözümler bulundu.

Vatandaşlar Beylikdüzü’ne Dair Projelerini Başkan Çalık İle Paylaştı

7’ den 70’e tüm yaş gruplarından vatandaşların katıldığı toplantıda çok sayıda kişi de Beylikdüzü’ne dair projelerini Başkan Çalık ile paylaştı. Her talebi ve projeyi ilgili birime yönlendirerek takipçisi olacaklarını belirten Çalık, “Tüm vatandaşlara duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Beylikdüzü’nde duyarlı insanların varlığı bizi oldukça memnun ediyor. Beylikdüzü’nde yaşayan insanlar hayata biraz daha farklı bir pencereden bakıyorlar. Bu şekilde bakması bizi de diri tutuyor, yapacağımız iş ve işlemlerde daha hassas ve daha dikkatli hareket etmeye teşvik ediyor. Bazen bir uyarı mekanizması, bazen yanınızda iş birliği yaptığınız bir sivil toplum kuruluşu gibi hareket eden birçok arkadaşımız var. Dolayısıyla ben bu durumu çok önemsiyorum. Biz şeffaf bir yönetimiz ve yaptığımız her şeyin, her zaman arkasında dururuz. Çünkü yaptığımız her türlü hizmetin Beylikdüzü’ne fayda sağlayacağını düşünen bir yönetim anlayışı ve kadrosuyla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇALIK’TAN SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİ VATANDAŞLARA KIRMIZI GÜL HEDİYESİ
ÇALIK’TAN SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİ VATANDAŞLARA KIRMIZI GÜL HEDİYESİ
Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul'da En Çok E-Hizmet Sunan İkinci Belediye Oldu
Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul'da En Çok E-Hizmet Sunan İkinci Belediye Oldu
Pandemi Sürecinde Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti
Pandemi Sürecinde Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti
Gürpınar'da 1. Etap Kentsel Dönüşüm Toplantısı Yapıldı
Gürpınar'da 1. Etap Kentsel Dönüşüm Toplantısı Yapıldı
Pandemi Koşullarında İlk Halk Günü Gerçekleşti
Pandemi Koşullarında İlk Halk Günü Gerçekleşti

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169