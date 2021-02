Başkan Çalık Halk Günü Toplantısı'nda Komşularıyla Bir Araya Geldi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşen toplantıya katılan vatandaşlar Başkan Çalık’la birebir iletişim kurarak talep, öneri ve şikâyetlerini doğrudan iletme imkânı buldu. Vatandaşlar ile tek tek ilgilenen Çalık, sorunlarına bizzat çözümler bulurken, tüm önerileri de değerlendireceklerini kaydetti. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen toplantıda ayrıca, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinden oluşan çözüm masaları kurularak vatandaşların taleplerine hızlı ve yerinde çözümler bulundu.

Vatandaşlar Beylikdüzü’ne Dair Projelerini Başkan Çalık İle Paylaştı

7’ den 70’e tüm yaş gruplarından vatandaşların katıldığı toplantıda çok sayıda kişi de Beylikdüzü’ne dair projelerini Başkan Çalık ile paylaştı. Her talebi ve projeyi ilgili birime yönlendirerek takipçisi olacaklarını belirten Çalık, “Tüm vatandaşlara duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Beylikdüzü’nde duyarlı insanların varlığı bizi oldukça memnun ediyor. Beylikdüzü’nde yaşayan insanlar hayata biraz daha farklı bir pencereden bakıyorlar. Bu şekilde bakması bizi de diri tutuyor, yapacağımız iş ve işlemlerde daha hassas ve daha dikkatli hareket etmeye teşvik ediyor. Bazen bir uyarı mekanizması, bazen yanınızda iş birliği yaptığınız bir sivil toplum kuruluşu gibi hareket eden birçok arkadaşımız var. Dolayısıyla ben bu durumu çok önemsiyorum. Biz şeffaf bir yönetimiz ve yaptığımız her şeyin, her zaman arkasında dururuz. Çünkü yaptığımız her türlü hizmetin Beylikdüzü’ne fayda sağlayacağını düşünen bir yönetim anlayışı ve kadrosuyla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.