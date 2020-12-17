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Başkan Çalık, En Başarılı İlçe Belediye Başkanı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Avrasya Araştırma’nın Türkiye’de ilk kez yaptığı 2020 Seçim Simülasyonu’nda, yüzde 69,5 oranla birinci oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2020 Perşembe 09:28
Başkan Çalık, En Başarılı İlçe Belediye Başkanı
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Arama motorları, sosyal medya siteleri ve haber sitelerinin taranmasıyla elde edilen veriler ile son bir yılda yapılan 22 güvenilir anketin verilerinin baz alındığı araştırmayla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Çalık “Beylikdüzü’nün dinamiklerini, vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını doğru tespit ederek Beylikdüzü’nü daha özgür, daha mutlu yarınlara taşımak ve İstanbul’un nefesi haline getirmek için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlayışıyla hem Beylikdüzü’ne hem de İstanbul’a nefes olacak projeler üreten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Avrasya Araştırma tarafından yapılan 2020 Seçim Simülasyonu’nda Türkiye genelindeki ilçe belediyeler arasında birincilik, yüzde 69,5 oranla Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın oldu. Başkan Çalık’ın ilçe belediye başkanları sıralamasında, birçok başarılı ve önemli ilçe belediyesini geride bırakarak birinci sırada yer aldığı araştırmada, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yüzde 68.7 oranla ikinci, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise yüzde 67.4 oranla üçüncü sırada yer aldı. Avrasya Araştırma’nın Aralık 2020 simülasyonu, 2020 yılında başarılarıyla öne çıkan Büyükçehir İlçe Belediye Başkanları sıralamasında CHP’li ilçe belediye başkanlarının ön plana çıktığını da ortaya koydu.

Çalık: Beylikdüzü Büyük Potansiyele Sahip

Avrasya Araştırma’nın tarafından yapılan 2020 Seçim Simülasyonu’nda; arama motorları, sosyal medya siteleri ve haber sitelerinin taranmasıyla elde edilen veriler ile son bir yılda yapılan 22 güvenilir anketin verilerinin baz alınarak partilerin 30 büyükşehir, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleriyle Türkiye geneli oy oranları belirlendi. Araştırma sonucunda, en başarılı ilçe belediye başkanları arasında birinci olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Beylikdüzü hem bulunduğu konum itibariyle hem ilçede bulunan sanayi kuruluşlarıyla hem de yetişmiş insan gücü kaynağı ile büyük bir potansiyele sahip. Ben ve mesai arkadaşlarım Beylikdüzü’nün potansiyelini ortaya çıkarmak için sosyal belediyecilik anlayışıyla Beylikdüzü’nde alt yapıdan üst yapıya dek kentin her mahallesinde önemli projeleri hayata geçirdik. İlçemizi kültürde, sanatta, sporda adı anılan bir belediye haline getirmek; hem Beylikdüzü’ne hem İstanbul’a nefes olacak projeler üretmek için çalışıyoruz. ‘Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşecek, Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalışacağız.” diyerek çıktığımız yolda Beylikdüzü’nü daha özgür, daha mutlu yarınlara taşımak ve vatandaşlarımızın oylarına layık olabilmek için ben ve tüm mesai arkadaşlarım aralıksız çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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